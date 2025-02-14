Популярний препарат для схуднення може спричинити повну втрату зору: що відомо

Що показали дослідження про Ozempic?

Занепокоєння щодо втрати зору у зв'язку з препаратами GLP-1 циркулювало в галузі медицини вже досить давно.

Попереднє дослідження, опубліковане в 2024 році, показало, що у людей, які використовували семаглутид, у чотири рази частіше розвивалося рідкісне, але страшне захворювання очей, яке називається неартеріальною передньою ішемічною нейропатією зорового нерва, або скорочено NAION.

Але в січні 2025 року нове дослідження, опубліковане в журналі JAMA, пішло на крок далі.

Дослідницька група під керівництвом офтальмолога Бредлі Каца каже, що і семаглутид (продається під торговими марками, як-от Ozempic і Wegovy), і тирзепатид (продається під торговими марками, як-от Mounjaro та Zepbound) можуть призвести до NAION, а також до двох додаткових станів, пов’язаних зі сліпотою.

З дев’яти пацієнтів (віком від 37 до 77 років), які були оцінені в дослідженні, у семи було діагностовано NAION після застосування препаратів для зниження ваги. У дослідженні були представлені обидва активні інгредієнти, семаглутид і тирзепатид.

"Оземпік" та втрата зору: нове дослідження пов'язує препарат для схуднення з серйозними проблемами із зором

"Оземпік", популярний препарат для схуднення, який також використовується для лікування діабету 2 типу, опинився в центрі уваги через нове дослідження, яке пов'язує його з підвищеним ризиком серйозних проблем із зором, включаючи потенційну втрату зору.

Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Ophthalmology, виявило, що люди, які приймають "Оземпік" (семаглутид), мають підвищений ризик розвитку неартеріальної передньої ішемічної оптичної нейропатії (NAION).

NAION - це рідкісне захворювання, яке вражає зоровий нерв і може призвести до раптової втрати зору.

Дослідження включало дані понад 90 000 пацієнтів з діабетом 2 типу, які приймали різні препарати для лікування цього захворювання. Результати показали, що у людей, які приймали "Оземпік", ризик розвитку NAION був у 2,4 рази вищим, ніж у тих, хто приймав інші препарати.

Важливо зазначити, що це дослідження не доводить причинно-наслідковий зв'язок між прийомом "Оземпіку" та розвитком NAION. Проте, воно вказує на необхідність подальших досліджень для більш детального вивчення цього питання.

Автори дослідження зазначають, що лікарі повинні бути обізнані про потенційний ризик розвитку NAION у пацієнтів, які приймають "Оземпік". Пацієнтам, які приймають цей препарат, слід звернутися до лікаря, якщо вони помічають будь-які зміни в зорі, такі як розмитість, втрата кольору або проблеми з периферійним зором.

"Оземпік" - це препарат, який допомагає людям з діабетом 2 типу контролювати рівень цукру в крові, а також сприяє схудненню. Проте, як і будь-який інший лікарський засіб, він може мати побічні ефекти. Тому важливо приймати "Оземпік" тільки за призначенням лікаря та під його наглядом.