UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі: що відомо

В Києві отруїлися відвідувачі кафе (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Популярна кав'ярня в центрі Києва потрапила в скандал через отруєння. Троє з чотирьох постраждалих опинилися в лікарні.

Дізнайтеся, що про це відомо - в матеріалі Styler нижче.

Відвідувачі захворіли на гостру кишкову інфекцію

За даними Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві у Шевченківському районі Києва зареєстровані захворювання на гостру кишкову інфекцію серед споживачів харчової продукції, виготовленої у закладі громадського харчування кафе за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 20.

"Встановлено, що 25 січня 2023 захворіло четверо відвідувачів зазначеного закладу, у тому числі троє госпіталізовані до медичного закладу столиці. Усі захворілі дорослі. Захворювання пов'язують із вживанням страв, що містять курячі яйця", - говориться в повідомленні.

Наразі розпочато епідеміологічне розслідування випадків захворювання.

Що говорять у закладі

Співвласниця кав'ярні Ганна Завертяйло пише в Instagram, що в неї "нема слів" і вона не розуміє, чому про цей випадок говорять мільйонні пабліки. Ганна зазначила, що наразі проводиться розслідування, тому не варто робити остаточні висновки.

При цьому відвідувачі кав'ярні підтримують власників, кажучи, що не вірять в це і далі будуть відвідувати заклад.

Симптоми кишкових інфекцій

  • Підвищення температури
  • Діарея, яка не минає кілька днів
  • Блювання, що не приносить полегшення
  • Болі в животі
  • Загальна слабкість
  • Головний біль
  • Симптоми ГРВІ

Проте іноді можна бути носієм інфекції без жодних клінічних проявів.

Раніше ми писали про скандал в кав'ярні Хлібний з 85-річною бабусею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київотруєннякав'рня