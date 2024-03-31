Популярний американський актор загинув в автокатастрофі: що відомо про трагедію

Відомий глядачам за серіалами "Пацани" і "Моторошні пригоди Сабріни" актор Ченс Пердомо помер у віці 27 років. Чоловік загинув у ДТП.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Hollywood Reporter.
Як повідомив представник знаменитості, Ченс розбився на мотоциклі.
Інших деталей він не навів. Відомо лише, що інших постраждалих в аварії не було.
"Усі, хто його знав, відчували його пристрасть до мистецтва і невгамовну жагу до життя, і його тепло передасться тим, кого він любив найбільше на світі. Ми сумуємо за втратою свого улюбленого сина і брата", - йдеться в матеріалі.
Ченс Пердомо (instagram.com/chance_perdomo)
Нагадаємо, що Пердомо виконав одну з головних ролей у спін-оффі серіалу "Пацани" - "Покоління "Ві". Він також працював у серіалах "Моторошні пригоди Сабріни", зіграв у фільмі "Вбивчий обов'язок" і стрічці "Після".
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