UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Популярні препарати для схуднення дуже небезпечні: від них помирають люди

Популярні препарати для схуднення можуть зашкодити (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Препарати для схуднення, такі як Ozempic і Wegovy, були пов’язані з 162 смертями в Сполучених Штатах за останні шість років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Що потрібно знати

Померлих людей внесено до бази даних FAERS (Система звітності про побічні події FDA), яка зберігає звіти про побічні реакції, проблеми з безпекою та скарги на якість ліків після їх надходження на ринок. Ці звіти можуть подавати медичний персонал, виробники та самі пацієнти.

Хоча жодна зі смертей не була явно спричинена ін’єкціями семаглутиду, звіти вказують на те, що вони були фактором летальних випадків.

Згідно зі звітом, за останні шість місяців кількість випадків смерті, у яких згадуються ці препарати, зросла на 40%.

Зазначається, що минулого року жінка з Австралії, яка прийняла Ozempic, щоб скинути кілька кілограмів перед весіллям своєї доньки, померла від шлунково-кишкового захворювання, яке, як стверджує її сім’я, було спричинене ліками.

З 2018 року система FDA зафіксувала 62 тисячі реакцій на препарати для схуднення, такі як Ozempic. Основна частина цих реакцій була зареєстрована протягом останніх двох років після набуття популярності семаглутидів.

У базі даних FAERS загалом 10 тисяч реакцій було класифіковано як "серйозн"  або випадки, коли пацієнт був госпіталізований або постраждав від події, яка загрожувала життю.

Ozemipc не був схвалений FDA для контролю ваги, але схвалений для допомоги людям з діабетом 2 типу. Однак останніми роками лікарі призначають його не за призначенням через його сплеск популярності для схуднення.

Оземпік створений для діабетиків (Скриншот)

Для чого взагалі семаглутид?

Ці препарати спочатку створювалися для людей з діабетом 2 типу, оскільки вони стимулюють виділення інсуліну і знижують рівень цукру в крові після прийому їжі. Однак в останні роки спостерігається чимало людей, які використовують ці препарати для схуднення.

На своєму веб-сайті Ozempic попереджає про побічні ефекти, такі як запалення підшлункової залози, низький рівень цукру в крові, проблеми з нирками, серйозні алергічні реакції, проблеми з жовчним міхуром тощо.

Побічні ефекти, про які зазвичай повідомляють, включають нудоту, блювоту, діарею та біль у шлунку. Ozempic також пов’язують із втратою зору!

Читайте також, що тренер назвав одну дію, яка точно звузить талію.

Раніше ми писали, що тренер назвав продукти, які обов'язково мають бути в холодильнику.

Читайте РБК-Україна в Google News
похудениеЗдорова їжаЗдоров'я