Популярне в Україні заспокійливе впливає на розвиток психічних розладів

Про який препарат йдеться

Одним із найпопулярніших заспокійливих в Україні є Гліцин. Він доступний у ціні та досить ефективний. До того ж придбати його можна без рецепта.

Гліцин - це одна із двадцяти амінокислот, які входять до складу білків. Ця амінокислота розташована у великих клітинах спинного мозку, мотонейронах, і гальмує потенціал певної дії.

Гліцин може мати слабку заспокійливу дію через вплив на вегетативні центри та центри неспання. При вживанні менше ніж 0,5 г працює на рівні плацебо, але більша доза може мати абсолютно інший вплив.

Препарат "Гліцин" може бути небезпечним для здоров'я психіки людини

Які негативні наслідки від вживання

У своїх дослідженнях команда вчених виявила, що миші, у яких є ця амінокислота, показали стійкість до стресу. Таким чином вчені помітили, що гліцин може посилати в мозок сигнал сповільнення, що може сприяти депресії та тривожності.

Гліцин продається як харчова добавка для поліпшення настрою та сну. Це пояснюється його здатністю по-різному діяти на різні типи клітин. Гліцин посилає сигнали уповільнення в одні типи клітин, одночасно посилаючи сигнали збудження в інші.

Сьогодні необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як організм підтримує правильний баланс амінокислот і як це впливає на активність клітин мозку.

Проте таке відкриття впливу гліцину на мозок людини може вдосконалити лікування депресії у майбутньому та посприяти розробці більш ефективних препаратів.