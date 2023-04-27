Популярне в Україні заспокійливе впливає на розвиток психічних розладів

Сучасне життя сповнене стресів і переживань, тому часто українці вдаються до методів самолікування шляхом заспокійливих препаратів. Однак не завжди дія цих засобів є саме такою, на яку розраховують. Нещодавно вчені з'ясували, як на психіку людини впливає широкодоступний заспокійливий препарат.
Про це повідомляють на сайті Medical Daily.
Одним із найпопулярніших заспокійливих в Україні є Гліцин. Він доступний у ціні та досить ефективний. До того ж придбати його можна без рецепта.
Гліцин - це одна із двадцяти амінокислот, які входять до складу білків. Ця амінокислота розташована у великих клітинах спинного мозку, мотонейронах, і гальмує потенціал певної дії.
Гліцин може мати слабку заспокійливу дію через вплив на вегетативні центри та центри неспання. При вживанні менше ніж 0,5 г працює на рівні плацебо, але більша доза може мати абсолютно інший вплив.
Препарат "Гліцин" може бути небезпечним для здоров'я психіки людини
У своїх дослідженнях команда вчених виявила, що миші, у яких є ця амінокислота, показали стійкість до стресу. Таким чином вчені помітили, що гліцин може посилати в мозок сигнал сповільнення, що може сприяти депресії та тривожності.
Гліцин продається як харчова добавка для поліпшення настрою та сну. Це пояснюється його здатністю по-різному діяти на різні типи клітин. Гліцин посилає сигнали уповільнення в одні типи клітин, одночасно посилаючи сигнали збудження в інші.
Сьогодні необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як організм підтримує правильний баланс амінокислот і як це впливає на активність клітин мозку.
Проте таке відкриття впливу гліцину на мозок людини може вдосконалити лікування депресії у майбутньому та посприяти розробці більш ефективних препаратів.
Раніше ми розповідали, які ліки більше не можна придбати без рецепта в Україні.
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