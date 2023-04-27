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Популярне в Україні заспокійливе впливає на розвиток психічних розладів

Будьте обережними з прийомом цього заспокійливого (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Сучасне життя сповнене стресів і переживань, тому часто українці вдаються до методів самолікування шляхом заспокійливих препаратів. Однак не завжди дія цих засобів є саме такою, на яку розраховують. Нещодавно вчені з'ясували, як на психіку людини впливає широкодоступний заспокійливий препарат.

Про це повідомляють на сайті Medical Daily.

Про який препарат йдеться

Одним із найпопулярніших заспокійливих в Україні є Гліцин. Він доступний у ціні та досить ефективний. До того ж придбати його можна без рецепта.

Гліцин - це одна із двадцяти амінокислот, які входять до складу білків. Ця амінокислота розташована у великих клітинах спинного мозку, мотонейронах, і гальмує потенціал певної дії.

Гліцин може мати слабку заспокійливу дію через вплив на вегетативні центри та центри неспання. При вживанні менше ніж 0,5 г працює на рівні плацебо, але більша доза може мати абсолютно інший вплив.

Препарат "Гліцин" може бути небезпечним для здоров'я психіки людини

Які негативні наслідки від вживання

У своїх дослідженнях команда вчених виявила, що миші, у яких є ця амінокислота, показали стійкість до стресу. Таким чином вчені помітили, що гліцин може посилати в мозок сигнал сповільнення, що може сприяти депресії та тривожності.

Гліцин продається як харчова добавка для поліпшення настрою та сну. Це пояснюється його здатністю по-різному діяти на різні типи клітин. Гліцин посилає сигнали уповільнення в одні типи клітин, одночасно посилаючи сигнали збудження в інші.

Сьогодні необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як організм підтримує правильний баланс амінокислот і як це впливає на активність клітин мозку.

Проте таке відкриття впливу гліцину на мозок людини може вдосконалити лікування депресії у майбутньому та посприяти розробці більш ефективних препаратів.

Раніше ми розповідали, які ліки більше не можна придбати без рецепта в Україні.

Читайте також, як правильно зберігати лікарські засоби в домашній аптечці.

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