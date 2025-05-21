Популярне дієтичне мясо призводить до раку: ми всі його купуємо

Що відомо про дослідження вчених

Вчені повідомили, що вживання більше, ніж 300 грамів на тиждень асоційовано з вищим ризиком онкологічних захворювань шлункового кишечного тракту( в 2, 27 рази).

Раніше це м'ясо вважалося цілком безпечним. Зараз при вирощуванні курей застосовується багато антибіотиків та гормонів. За словами вчених, продукт перегрівається під час приготуванні і це призводить до онкології.

Що робити з курятиною, чи варто відмовлятися?

Євгенія Белінська не радить панікувати, бо зазвичай буває, що спочатку інформація опублікована, а через якийсь час її можуть спростувати.

Лікар радить вибирати органічну курку, готувати її при помірних температурах, тобто варити, тушкувати, запікати при температурі не більше 140 градусів.

Також треба додавати в раціон інші білки, наприклад, індичку, рибу, бобові, тофу.

"Не робіть курку королевою раціону", - порадила експертка.