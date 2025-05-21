Популярне дієтичне мясо призводить до раку: ми всі його купуємо
Нове дослідження італійських вчених виявило, що споживання курятини асоційовано з вищим ризиком онкологічних захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram лікаря гастроентеролога та терапевта Євгенії Белінської.
Що відомо про дослідження вчених
Вчені повідомили, що вживання більше, ніж 300 грамів на тиждень асоційовано з вищим ризиком онкологічних захворювань шлункового кишечного тракту( в 2, 27 рази).
Раніше це м'ясо вважалося цілком безпечним. Зараз при вирощуванні курей застосовується багато антибіотиків та гормонів. За словами вчених, продукт перегрівається під час приготуванні і це призводить до онкології.
Що робити з курятиною, чи варто відмовлятися?
Євгенія Белінська не радить панікувати, бо зазвичай буває, що спочатку інформація опублікована, а через якийсь час її можуть спростувати.
Лікар радить вибирати органічну курку, готувати її при помірних температурах, тобто варити, тушкувати, запікати при температурі не більше 140 градусів.
Також треба додавати в раціон інші білки, наприклад, індичку, рибу, бобові, тофу.
"Не робіть курку королевою раціону", - порадила експертка.
Вас може зацікавити
- Названо найнебезпечніший хліб в українських магазинах
- Молочний продукт, що прискорює старіння
- Три продукти проти старіння, які ви маєте включити в раціон просто зараз
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.