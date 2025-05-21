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Популярне дієтичне мясо призводить до раку: ми всі його купуємо

Середа 21 травня 2025 10:16
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Популярне дієтичне мясо призводить до раку: ми всі його купуємо Фото: Споживання курятини може призводити до раку (freepik)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Євгенія Белінська

Нове дослідження італійських вчених виявило, що споживання курятини асоційовано з вищим ризиком онкологічних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram лікаря гастроентеролога та терапевта Євгенії Белінської.

Що відомо про дослідження вчених

Вчені повідомили, що вживання більше, ніж 300 грамів на тиждень асоційовано з вищим ризиком онкологічних захворювань шлункового кишечного тракту( в 2, 27 рази).

Раніше це м'ясо вважалося цілком безпечним. Зараз при вирощуванні курей застосовується багато антибіотиків та гормонів. За словами вчених, продукт перегрівається під час приготуванні і це призводить до онкології.

Що робити з курятиною, чи варто відмовлятися?

Євгенія Белінська не радить панікувати, бо зазвичай буває, що спочатку інформація опублікована, а через якийсь час її можуть спростувати.

Лікар радить вибирати органічну курку, готувати її при помірних температурах, тобто варити, тушкувати, запікати при температурі не більше 140 градусів.

Також треба додавати в раціон інші білки, наприклад, індичку, рибу, бобові, тофу.

"Не робіть курку королевою раціону", - порадила експертка.

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