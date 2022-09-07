Эта популярная еда может привести вас к инсульту: чем ее заменить

С возрастом увеличивается риск тяжелых заболеваний. Так, большинство инсультов случаются после 55 лет. Отчасти это связано с тем, что наши артерии естественным образом становятся более узкими и твердыми, а также забиваются жировыми веществами.
Как и при многих других заболеваниях, то, что вы едите, может повлиять на вероятность инсульта, пишет Express.
В случае ишемического инсульта это происходит из-за тромба. При геморрагическом инсульте лопается ослабленный кровеносный сосуд головного мозга.
Консультант-невролог в центре реабилитации после инсульта The Wellington Hospital в Лондоне доктор Бал Атвал советует пожилым людям избегать употребления красного мяса.
Дело в том, что употребление стейков, сосисок и другого красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает риск инсульта.
У пожилого человека, который ест красное мясо, больше шансов получить ишемический инсульт, потому что насыщенные жиры вызывают закупорку кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг.
"Эти сгустки крови обычно образуются в областях, где артерии были сужены или заблокированы жировыми отложениями, известными как бляшки", - отметил эксперт.
Чтобы предотвратить это, вы должны есть меньше красного мяса и больше жирной рыбы и нежирного мяса.
Птица, большая часть рыбы и альтернатива постному мясу, такие как тофу, фасоль и бобовые, являются самым здоровым источником белка, помогающим снизить риск.
Это было подтверждено исследованием, проведенным учеными из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Кливлендской клиники.
В статье, опубликованной в журнале Stroke Online в 2011 году, было обнаружено, что у мужчин, которые съедали более двух порций красного мяса каждый день, риск инсульта был на 28% выше, чем у тех, кто съедал около одной трети порции каждый день.
Другие факторы, повышающие риск инсульта, включают:
Напомним, что эти способы позволят снизить уровень холестерина естественным путем без всяких лекарств.
Кстати, врачи рассказали, почему повышается или снижается давление и какие факторы на это влияют.