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Эта популярная еда может привести вас к инсульту: чем ее заменить

К инсульту может привести популярное блюдо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

С возрастом увеличивается риск тяжелых заболеваний. Так, большинство инсультов случаются после 55 лет. Отчасти это связано с тем, что наши артерии естественным образом становятся более узкими и твердыми, а также забиваются жировыми веществами.

Как и при многих других заболеваниях, то, что вы едите, может повлиять на вероятность инсульта, пишет Express.

В случае ишемического инсульта это происходит из-за тромба. При геморрагическом инсульте лопается ослабленный кровеносный сосуд головного мозга.

Какой продукт стоит ограничить в рационе

Консультант-невролог в центре реабилитации после инсульта The Wellington Hospital в Лондоне доктор Бал Атвал советует пожилым людям избегать употребления красного мяса.

Дело в том, что употребление стейков, сосисок и другого красного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает риск инсульта.

У пожилого человека, который ест красное мясо, больше шансов получить ишемический инсульт, потому что насыщенные жиры вызывают закупорку кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг.

"Эти сгустки крови обычно образуются в областях, где артерии были сужены или заблокированы жировыми отложениями, известными как бляшки", - отметил эксперт.

Чтобы предотвратить это, вы должны есть меньше красного мяса и больше жирной рыбы и нежирного мяса.

Птица, большая часть рыбы и альтернатива постному мясу, такие как тофу, фасоль и бобовые, являются самым здоровым источником белка, помогающим снизить риск.

Это было подтверждено исследованием, проведенным учеными из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Кливлендской клиники.

В статье, опубликованной в журнале Stroke Online в 2011 году, было обнаружено, что у мужчин, которые съедали более двух порций красного мяса каждый день, риск инсульта был на 28% выше, чем у тех, кто съедал около одной трети порции каждый день.

Другие факторы, повышающие риск инсульта, включают:

  • Избыточный вес
  • Курение
  • Употребление слишком большого количества алкоголя
  • Употребление нездоровой пищи
  • Наследственность
  • Высокое кровяное давление
  • Диабет
  • Аритмия
  • Высокое содержание холестерина.

Напомним, что эти способы позволят снизить уровень холестерина естественным путем без всяких лекарств.

Кстати, врачи рассказали, почему повышается или снижается давление и какие факторы на это влияют.

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