Популярна українська співачка повідомила про смерть близької людини: що відомо

Дівчина вийшла у Stories та повідомила, що померла її бабуся Галя, яку всі називали вдома Геля. Саме на честь її співачка взяла такий псевдонім.

"Не стало моєї бабусі. Тієї самої, що Геля. Але її голос звучатиме вічно в мені, а я нестиму його по світу", - зазначила вона у підписі до фото.

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Співачка згадала, що бабуся завжди почувалась на 25 років, незважаючи на те, що їй було за 80.

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Також вона опублікувала зворушливе відео, на якому її бабуся співає пісню "Ой, у лузі червона калина похилилася".

Геля Зозуля зазначила, що дідусь Коля тепер залишився сам.

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Також вона зазначила, що її кар'єра як співачки розпочалася саме завдяки історії кохання бабусі та дідуся.

"Моя кар'єра як співачки почалася з їхньої історії кохання. Вони були разом 60 років. Я якось спонтанно до них заїхала, а вони танцюють посеред кімнати у свої 80+", - згадала Геля Зозуля.

Співачка наголосила, що зараз вона переживає складний період.

Хто така Геля Зозуля

Геля Зозуля родом із Житомирської області, справжнє ім'я дівчини - Ангеліна. Вона з дитинства захоплювалася музикою, грала на фортепіано та бандурі.

Популярність прийшла завдяки саркастичному хіту "КоляГаля", який вона виклала в TikTok. Кліп вона зняла за 5 тисяч гривень та запросила всіх рідних, зокрема дідуся і бабусю, та знайомих. Як результат - понад 2 мільйони переглядів.

Свій псевдонім взяла на честь бабусі Галі, яку у сімейному колі називали Геля, а Зозуля - музичний інструмент зозулі.