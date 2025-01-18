Популярна співачка зробила відверту заяву про бронювання артистів: "Є важлива істина"

Що каже учасниця Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Ірина не приховує, що це питання доволі складне, і вона не має морального права щось про таке говорити. Однак зірка пригадала часи Другої світової війни, коли прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль вивозив за океан усіх митців та культурних діячів задля збереження спадщини країни.

"Це питання захисту культури в якомусь плані. Я не маю повноважень, не маю морального права щось за це говорити насправді. Тому що за це, напевно, мають сказати люди, які зараз військові, які воюють… Якщо на законодавчому рівні наразі вирішено, що артисти національних театрів, філармоній, народні артисти чи артисти, які боронять нашу культуру, вони наразі потрібні", - пояснила свою думку Вихованець.

FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)

Однак артистка наголошує, що залишається некомпетентною в цьому питанні, а тому не може вирішувати його.

"Всі знаємо навіть цю історію з Другої світової, коли Черчилль вивозив за океан всіх письменників, літераторів, художників, митців, щоб була збережена культурна спадщина. То, мабуть, в цьому є якась важлива істина. Але я ще раз наголошую, що я некомпетентна в цьому питанні, я не можу вирішувати", - говорить вона.

Знаменитість також розповіла про свого чоловіка Юрія, який працює актором у театрі. Вона поділилася, що люди охоче відвідують такі місця, а це означає, що культура важлива й потрібна сьогодні.

"Декілька разів на день грають "Коляду" нашу, гуцульську виставу, або "Наталку Полтавку". То, мабуть, все ж людям потрібен цей театр і потрібне це мистецтво. І, можливо, дійсно вартує, щоб артисти зараз були тут", - ділиться FIЇNKA.

FIЇNKA з чоловіком та сином (фото: instagram.com/fiinka_official)

До слова, Ірина брала участь у Нацвідборі на "Євробачення-2023" із піснею "Довбуш", а нині - стала 10-ю фіналісткою Нацвідбору за результатами голосування цього року. Знаменитість планує представити Україну на масштабному пісенному заході зі своєю піснею "Культура".

Співачку навіть намагалися звинуватити в плагіаті після виходу композиції, проте вона відкидає ці припущення.

"Вони навіть не усвідомлюють, що цим ще більше роблять файних переглядів, бо людям цікаво зайти та послухати. Для мене самої це було сюрпризом, взагалі спочатку це як мемчик сприйняла. Бо часто роблять такі огляди, не лише на пісні для "Євробачення". Навіть є канали спеціальні, де шукають якийсь плагіат", - сказала селебриті.