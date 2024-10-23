Популярна співачка повідомила про загибель брата на фронті (фото)

Брат Лавіки загинув на війні

У відповідній публікації зірка назвала захисника "взірцем мужності, міцності, гуманності та інтелігентності". Також вона підкреслила, що він "вмів мислити конструктивно та діяти героїчно", а ще - був її "ідеалом краси з дитинства".

З поста стало відомо, що чоловік став на захист Батьківщини добровільно і пішов на війну після початку повномасштабного вторгнення. Навіть у відпустках Юрія тягнуло назад на фронт, адже він хотів увесь час допомагати своїм побратимам.

"Захищав країну по особистому бажанню з перших днів повномасштабного вторгнення і жодного разу не пошкодував про це. Втрачав побратимів, плакав. Падав духом і підіймався знову. Коли мав відпустку - тягнуло назад, бо "мої хлопці без мене - як я можу відсипатись у шовках", - написала Лавіка.

"28 років кохання з вірним другом у глибинному розумінні, любові й повазі. Двоє дорослих дітей, з корінням його цінностей і доброго серця. 50 років земного існування і вічність Героєм попереду", - також зазначила вона.

Співачка Лавіка повідомила трагічну звістку у соцмережах (фото: instagram.com/lavika)

Окрім того, зірка розповіла, що ділилася з братом теплими повідомленнями, які отримувала від підписників.

"Кожним репостом і підсиленням збору ви надавали підтримку. Я йому пересилала всі ваші повідомлення і вдячності, вітання і молитви. Скільки разів за його службу я боялась писати ці слова, адже приводів було багато у Бахмуті, під Ізюмом. Звісно, фронт не для кожного.

Але гідність і людяність для кожного. Поливати брудом державу чи керівництво, не вдаривши пальцем до змін - не за це розплачуються життям інші. За кожною нашою диванною зневірою стоїть життя того, хто вірить, чия матір плаче вночі, коли чекає на сина", - йдеться у джерелі.

Наостанок співачка закликала українців не забувати донатити, висловлювати повагу до наших військових та продовжувати мислити критично, а не емоційно.

"Попри біль і спустошення я хочу, щоб ніколи не зачерствіло моє серце, тому звісно буду продовжувати збори на воїнів, але тепер на честь мого Брата. Це будуть "Ластівки Юрчика". Дякую побратимам. Дякую волонтерам, що надихали. 15.10.2024. Душа людини живе в її вчинках", - написала зірка сцени.

Захисник пішов на війну добровольцем (фото: instagram.com/lavika)

Нагадаємо, Лавіці 38 років. Вона - українська співачка, яка виконує пісні у жанрі поп. Відома участю у Нацвідборі на "Євробачення-2016", а також у "Фабриці зірок 3". Наразі артистка продовжує свою музичну діяльність у складі гурту "Bulling", який створила разом із Єгором Келейніковим.

Співачка Лавіка втратила брата на війні (фото: instagram.com/lavika)