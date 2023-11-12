Популярна бразильська блогерка померла від естетичної процедури: що відомо

29-річна Луана Андраде, відома модель та інфлюенсерка у Бразилії, пішла з життя після хірургічного втручання, під час якого їй проводили процедуру ліпосакції для видалення жиру в ділянці коліна.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.
Через кілька годин після початку операції у Луани сталася тромбоемболія легеневої артерії.
Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)
Медичний огляд виявив великий тромбоз, і хоча тривалий час модель проходила лікування, її серце, на жаль, не змогло витримати.
Для дівчини це був перший досвід пластичної хірургії.
До слова, у Бразилії Андраде користувалася величезною популярністю, виступаючи в якості телезірки, моделі та блогерки.
Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)
Її життям цікавилися понад 500 тисяч осіб, і їй приписували дружні стосунки з професійним бразильським футболістом Неймаром.
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