Популярна бразильська блогерка померла від естетичної процедури: що відомо

Бразильська модель померла після пластичної операції

Через кілька годин після початку операції у Луани сталася тромбоемболія легеневої артерії.

Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)

Медичний огляд виявив великий тромбоз, і хоча тривалий час модель проходила лікування, її серце, на жаль, не змогло витримати.

Для дівчини це був перший досвід пластичної хірургії.

До слова, у Бразилії Андраде користувалася величезною популярністю, виступаючи в якості телезірки, моделі та блогерки.

Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)

Її життям цікавилися понад 500 тисяч осіб, і їй приписували дружні стосунки з професійним бразильським футболістом Неймаром.