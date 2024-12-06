Популярна акторка звинуватила у домаганнях Володимира Талашка

Так, зі слів Олени, що неприємний інцидент стався під час її вступу до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, де на той час Володимир Талашко був викладачем.

Вона зазначила, що серед її знайомих було кілька дівчат, які пережили подібні ситуації з артистом, зокрема йдеться про домагання.

Лавренюк згадала, що Талашко запрошував студенток до себе додому під приводом створення фото для портфоліо. Однак під час зйомки він вимагав, щоб дівчата роздягалися.

Володимир Талашко (facebook.com/vladimir.talashko)

Лавренюк також підтвердила, що відвідала квартиру викладача, але одразу зрозуміла, що його поведінка порушує її особисті кордони, і вирішила покинути його будинок.

"Коли я вступала до театрального, про викладачів нічого не знала. Мені сказали, що Талашко - класний педагог. І я до нього на курс подала документи. Пізніше дізналася, що він чи не всіх абітурієнток, у яких викладав на підготовчому, запрошував до себе додому. Мовляв, хочу зробити тобі фотографії для професійного портфоліо", - поділилася акторка.

"Я пам’ятаю цю зйомку, казав: нижче-нижче опускай з плечей светр. Але мені на той час було 20 років - це моя друга освіта. Я просто підвелася і пішла з тієї квартири. Мене ніхто не затримував. А які моральні травми такі візити залишили в душі дівчат, які тільки-но закінчили школу, навіть уявити важко", - додала вона.

Володимир Талашко (кадр із фільму)

Кілька років тому, коли студентки почали розповідати про домагання з боку викладача, Олені зателефонували з університету, щоб перевірити правдивість цих свідчень. Акторка підтвердила, що всі ті історії дійсно відповідають реальності.

"Чесно кажучи, після історії з Талашком, я думала, що мене не приймуть до вишу. Але він взяв на свій курс. І коли ми вже стали студентками, нічого з його боку більше не спостерігалося. Не було жодних натяків. А коли декілька років тому відразу кілька дівчат заявили про домагання, він пішов з університету. Згодом мені написала одна з викладачок: "Олено, це правда, що розповідають?" Відповіла, що так. У всіх дівчат була одна та сама історія - ми ділилися подробицями одна з одною згодом", - додала Олена.

Олена Лавренюк (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

Нагадаємо, нещодавно про неприємний інцидент з домаганням Володимира Талашка розповіла інша акторка -Тетяна Малкова. Це відбулося також у той період, коли вона вступала до університету імені Карпенка-Карого.

За словами артистки, вона була серед тих, кого відомий актор схиляв до роздягання під час фотосесії.