Популизм вылезает боком: известный блогер разнес "Укрзализныцю"

Что же произошло?

"Поигрались и хватит. Как всегда популизм вылезает боком", - начал рассказ Васильев.

Фото: "Укрзализныця" снова попала в скандал (facebook.com/ol.vasilyev)

Так, в сентябре 2020 года в Черкассах УЗ запустила дизель-поезд Черкассы - им.Т.Шевченко. Тогда на маршруте презентовали новый дизель ДПКр3.

Прошло 7 месяцев и его сняли с маршрута из-за якобы низкого пассажиропотока. В качестве замены прислали автомотрису PESA 620M. Рельсовый автобус поездил несколько месяцев и исчез.

А теперь вместо комфортных дизель-поездов ездит вагон 2 класса под тепловозом.

"Такая деградация... Также это чудо курсирует по другому графику и не стыкуется с поездами "Интерсити" по ст. им. Т. Шевченко, как раньше... Впоследствии стало известно, что рельсовый автобус забрали на маршрут Киев - Аэропорт "Борисполь" где увеличился пассажиропоток. Черкащане, держите замену..."- написал Олег.

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