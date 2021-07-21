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Популизм вылезает боком: известный блогер разнес "Укрзализныцю"

Автор: Дмитрий Войналович

"Укрзализныця" в очередной раз угодила в скандал. На этот раз она "попала в немилость" известного блогера Олега Васильева, который обратил внимание на маршрут Черкассы - им.Т.Шевченко.

О сложившейся ситуации с поездом блогер написал на своей странице в Facebook и сразу же получил кучу отзывов под постом.

Что же произошло?

"Поигрались и хватит. Как всегда популизм вылезает боком", - начал рассказ Васильев.

Фото: "Укрзализныця" снова попала в скандал (facebook.com/ol.vasilyev)

Так, в сентябре 2020 года в Черкассах УЗ запустила дизель-поезд Черкассы - им.Т.Шевченко. Тогда на маршруте презентовали новый дизель ДПКр3.

Прошло 7 месяцев и его сняли с маршрута из-за якобы низкого пассажиропотока. В качестве замены прислали автомотрису PESA 620M. Рельсовый автобус поездил несколько месяцев и исчез.

А теперь вместо комфортных дизель-поездов ездит вагон 2 класса под тепловозом.

"Такая деградация... Также это чудо курсирует по другому графику и не стыкуется с поездами "Интерсити" по ст. им. Т. Шевченко, как раньше... Впоследствии стало известно, что рельсовый автобус забрали на маршрут Киев - Аэропорт "Борисполь" где увеличился пассажиропоток. Черкащане, держите замену..."- написал Олег.

Что пишут в соцсетях?

  • Схоже чудо колись їздило за маршрутом Шепетівка - Хмельницький. Але "під шумок" коронавірусу і таке чудо перестало їздити.
  • Скоро з таким відношенням паротяги запустять по цьому маршруту
  • Якшо змістити відправлення на 20 хвилин, то в ньому саме як приміському потязі буде сенс. Стане можливою пересадка до Черкас зі знам'янської електрички та зі Цвіткового.
  • Абсурд у тому, що нитка цього поїзда від самого початку була зроблена під пересадку по Шевченка. Зараз нічого не стикується, то мабуть ті, хто перекрутив графік, мали розуміти, що до чого?
  • Через місяць буде велодрезина або товарний вагон-теплушка...

Ранее мы писали, что "торгаши" превратили электричку в Одессу в базар.

Также недавно "Укрзализныця" попала в неприятный скандал из-за обслуживания пассажиров на вокзалах.

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Укрзализныцяскандал