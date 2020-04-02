Попросили надеть маски: в Кропивницком неадекваты забросали автобус камнями

Карантин в Украине из-за коронавируса (фото: коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной того, что люди разбили стекло в автобусе, потому что их не пускали без масок

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. При этом его продлили до 24 апреля. В стране ввели ограничения на пользование общественным транспортом, и без масок пассажиров не пускают. При этом некоторые люди ведут себя очень агрессивно и игнорируют правила.

В Кропивницком мужчина и женщина зашли в автобус, но кондуктор попросил их надеть сначала маки. После этого местные жители вышли из салона и разбили лобовое стекло кирпичом, а также попытались выбить двери автобуса. Об этом рассказал заместитель городского головы Александр Вергун.

Автобус розбивали У Кропивницькому чоловік та жінка, через прохання кондуктора одягти маски, розбили лобове скло автобуса. Про це розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Подія сталася на 103 маршруті, в автобусі А 26. Двоє пасажирів на кінцевій зупинці, зайшли до салону. Кондуктор зауважила, що, через карантинні заходи, проїзд в автобусі можливий лише в масках. Чоловік та жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло та двері. А вже за кілька секунд поцілили в лобове скло цеглиною. - Автобус довелось зняти з рейсу, - розповів Олександр Вергун, - тепер на відновлення транспортного засобу треба 16 тисяч гривень. Все, що відбувалось зафіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію. А за інформацією директора ПП «Олікс» Дмитра Вінницького схожа історія сталась і на 44 маршруті. Водій маршрутного таксі з сімома пасажирами відмовився брати чоловіка на зупинці, і той жбурнув в маршрутку камінням. Опубліковано Міська рада міста Кропивницького Четвер, 2 квітня 2020 р.

В Кропивницком разбили лобовое стекло автобуса (видео: facebook.com/krrada.official)

По словам Вергуна, из-за повреждений автобус пришлось снять с рейса. Инцидент случился на 103 маршруте, в автобусе А26. Теперь на ремонт транспортного средства нужно 16 тысяч гривен.

После происшествия водитель автобуса вызвал полицию. Правоохранители заявили, что личность женщины установлена, и против нее уже открыто уголовное производство за хулиганство.

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса на сегодня в Украины уже наложены штрафы на 130 человек, которые вернулись из-за границы и отказался находится на самоизоляции 14 дней.

При этом полиция Киева составила 60 административных протоколов за нарушение режима обсервации. За данное нарушение уже оштрафованы пять человек на 17 тысяч гривен.