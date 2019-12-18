Попросила дать билет: в Херсоне водитель угрожал женщине выкинуть ее из маршрутки

В Херсоне маршрутчик хотел выкинуть пассажирку из салона (фото: facebook.com/transport.ks.ua)

В Херсоне маршрутчик разозлился на пассажирку из-за того, что она попросила выдать ей билет

В Херсоне водитель маршрутки угрожал женщине, что выкинет ее из салона за то, что она попросила водителя выдать ей билет. Об этом инциденте говорится на Facebook-странице группы "Транспорт Херсона".

Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, на маршруте №20. Женщина попросила дать ей билет, но после этих слов водитель начал угрожать пассажирке и заявил, что выбросит ее из салона.

Когда женщина включила камеру и начала все записывать на видео, то водитель выскочил со своего места и заявил, чтобы она выключила запись, но потом он вернулся на свое место и больше ничего ей не говорил. Билет он так и не выдал, но деньги за поездку тоже не взял

На место инцидента вызвали полицию, и женщина написала заявление на водителя.

Заявление потерпевшей (фото: facebook.com/transport.ks.ua)

Мнение пользователей сети по этому поводу разделились. Некоторые люди стали на сторону водителя, а некоторые наоборот не понимают, как его можно защищать.

Задолбали уже травлей водителей. Вы накажите хозяина (кишка тонка?). Да водители такие же рабы, как и мы, а мы гнобим друг друга;

Принять оплату за проезд и выдать билет чья обязанность? Молча взял деньги дал билет все!

Водителю остаются копейки за отработанный день он же на плане еще со своего кармана платить кассира. Вы не водителя умники гнобите, а пусть работодатель дает зарплату и кассира, тогда будет больше порядка.

Какое право имеет водитель вставать, чтобы вытолкать пассажира (девушку) из маршрутки? Кого вы защищаете? Завтра за убийцу вступаться будете?

Скриншоты с Facebook