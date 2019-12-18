Попросила дать билет: в Херсоне водитель угрожал женщине выкинуть ее из маршрутки

В Херсоне маршрутчик разозлился на пассажирку из-за того, что она попросила выдать ей билет
В Херсоне водитель маршрутки угрожал женщине, что выкинет ее из салона за то, что она попросила водителя выдать ей билет. Об этом инциденте говорится на Facebook-странице группы "Транспорт Херсона".
Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, на маршруте №20. Женщина попросила дать ей билет, но после этих слов водитель начал угрожать пассажирке и заявил, что выбросит ее из салона.
Когда женщина включила камеру и начала все записывать на видео, то водитель выскочил со своего места и заявил, чтобы она выключила запись, но потом он вернулся на свое место и больше ничего ей не говорил. Билет он так и не выдал, но деньги за поездку тоже не взял
На место инцидента вызвали полицию, и женщина написала заявление на водителя.
Заявление потерпевшей (фото: facebook.com/transport.ks.ua)
Мнение пользователей сети по этому поводу разделились. Некоторые люди стали на сторону водителя, а некоторые наоборот не понимают, как его можно защищать.
Скриншоты с Facebook