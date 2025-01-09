Попрощайтеся з рисом: замініть його на це зерно та покращте здоров’я кишечника та кісток

Рис є основним продуктом харчування в багатьох культурах по всьому світу, але в останні роки зростає інтерес до більш поживних альтернатив, які можуть запропонувати додаткові переваги для здоров’я.

Чим можна його замінити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Чим замінити рис

Одним із таких зерен, яке набуло популярності, є кіноа, псевдозлакова культура, яка не тільки може замінити рис у різноманітних рецептах, але також забезпечує важливі переваги для здоров’я кишечника та кісток.

Одним із таких зерен, яке набуло популярності, є кіноа, псевдозлакова культура, яка не тільки може замінити рис у різноманітних рецептах, але також забезпечує важливі переваги для здоров’я кишечника та кісток.

Чому саме кіноа?

Кіноа (Chenopodium quinoa) походить з Анд і культивується протягом тисяч років. Його часто вважають суперпродуктом через його винятковий харчовий профіль.

Ось кілька причин, чому варто подумати про заміну рису на кіноа:

Повноцінні білки

Кіноа є повноцінним джерелом білка, тобто містить усі незамінні амінокислоти, необхідні організму. Це особливо корисно для вегетаріанців і веганів.

Багатий поживними речовинами: він містить необхідні вітаміни та мінерали, такі як магній, залізо, цинк і вітаміни групи В.

Високий вміст клітковини

Кіноа багата клітковиною, яка допомагає сприяти здоровому травленню та підтримувати регулярне випорожнення. Дієта з високим вмістом клітковини пов’язана з меншим ризиком шлунково-кишкових захворювань.

Природні пребіотики

Клітковина в кіноа діє як пребіотик, живлячи корисні бактерії в кишечнику та сприяючи здоровому мікробіому.

Основні мінерали

Кіноа є чудовим джерелом таких мінералів, як кальцій, магній і фосфор, які мають вирішальне значення для підтримки міцних і здорових кісток.

Антиоксиданти

Містить антиоксиданти, такі як кверцетин і кемпферол, які можуть допомогти зменшити запалення та захистити від захворювань кісток.

Хоча рис може бути частиною збалансованої дієти, перехід на кіноа може принести значні переваги для здоров’я кишечника та кісток.

Крім того, різноманітність у вашому раціоні є ключем до отримання всіх необхідних поживних речовин. Завжди проконсультуйтеся з медичним працівником або дієтологом, перш ніж вносити кардинальні зміни у свій раціон, особливо якщо у вас уже є захворювання або якісь проблеми з харчуванням.