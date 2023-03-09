"Попрощався зі мною": мати розповіла про останню розмову із сином, якого вбили за "Слава Україні"

Коли бачились востаннє

Параска Демчук пригадує, що перед тим, як піти на фронт, її син перехрестив будинок і себе, і попрощався.

"Він ніколи не любив, щоб ми прощалися. Він коли йшов, то вони знали, що йдуть, а він повернувся, перехрестився, перехрестив будинок і себе, зі мною попрощався. Сказав: "Мамуля, ти так постаріла". А я сказала, що сину такий час, що я переживаю. А він: "Мамо, дякую тобі за життя", - пригадує жінка.

Параска розповіла про свого сина, якого розстріляли російські військові (suspilne.media)

Останній телефонний дзвінок

29 грудня Олександр востаннє зателефонував матері і попросив її берегти себе. Жінка каже, що відчувала лихо і теж закликала його бути обережним.

"Мамочко, бережи себе! Бережи себе!" І все. А я так плакала і казала: "Синочок, ти головне себе бережи!". Я наче відчула, і сказала, що ти себе збережи для мене. Я виживу, а ти для мене себе збережи", - розповіла Параска.

Також жінка розповіла, що Олександр і четверо його побратимів були на завданні, поблизу Соледару. Однак, звідти, на жаль ніхто не повернувся. Вона зазначає, що тоді погано їй спалося і ніби примарилося, як загинув її син.

"Я ніч не спала, воно мені мерещиться. Але якась легкість з'явилась та якийсь промінчик, що я побачила, як загинув мій син. І це так важко, але я, правда, наче побачила характер мого сина, такого стійкого, незламного", - сказала вона.

Параска та її син (suspilne.media)

Крім того, вона наголосила, що Олександр був дуже відважним, сміливим і міцним духом, і говорив, що "ніколи не здасться у полон".

"Я знайшла в собі сили й подивилася це відео і я порівнювала. Коли я була на опізнанні тіла, то з плеча дві дірки пробиті в серце, з другого плеча пробиті дві, у правому боку дірка, а голова була провалена. Лиця не було, була тільки ця брова і в нього навіть наклейка там. Його груди, його фігуру, руки я впізнала", - додає жінка.