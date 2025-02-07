Поплавського звинуватили у секс-домаганнях: "В ліс не вивезли, хоча могли"

За словами дівчини, вона щиро рада, що студенти навчальних закладів більше не бояться публічно говорити про домагання та неприпустиму поведінку деяких викладачів та інших працівників. Свою ж історію Владислава почала з того, що у минулому вона була засмучена через те, що не вступила до КНУТКіТ імені Карпенка-Карого.

"Потім я таки вступила, але до іншого. Туди, де замість іспитів працюють офіціантками в закладах вздовж траси або ж цілодобово виконують інші задачі за 5 тисяч на місяць (відмовитись не можна, якщо хочеш диплом)", - зазначила авторка допису.



Перша частина допису (скріншот)

Вона не стала прямо писати, про який навчальний заклад йдеться (але в самому кінці тексту залишила хештег КНУКіМ). Владислава зазначила, що її групі страшенно пощастило з викладачами, адже не було ані принижень, ані домагань. Але був інцидент, який стався під час її навчання.

"В мене все було просто. Січень, девʼята вечора, перший локдаун, третій курс і мені 19. Я їду в машині і охоронець просить ввімкнути "режим польоту" і на питання навіщо відповідає "щоб не шукали". По карті я бачу, що ми вже десь за Києвом. Приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчат, висить халатик на плечиках і ванна кімната. Ми сідаємо за стіл, мені наливають Hennessy і кажуть пити на голодний шлунок, я відмовляюсь - мене криють матом", - написала Коренная.

"Розкладають переді мною кілька телефонів і починають дзвонити підлеглим, вимикаючи мікрофон і розповідаючи мені кого він, коли і як. І що всі жінки, які займають посади, просто "тр*халися" з ним. Hennessy я розбавляю колою, слухаю, що "на таких як я лише алкоголь переводити", заварюють чай і кажуть пити на брудершафт. Коли я відхиляюсь аби мене не поцілували - ступор, почервоніння і мене знову криють матом", - додала вона.



Друга частина допису (скріншот)

За словами авторки допису, потім їй довелося йти грати в більярд "на поцілунок або на 100 доларів". Владислава наголосила, що на той мене у неї було лише 500 гривень, а сама вона "прийшла в приймальню попросити дати місце в гуртожитку, на яке і так мала право".

"Я відповідаю вкотре, що цього не буде і можу лише віддати останні 500 гривень. Але схема гри дуже проста - якщо шар потрапляє в лузу, то поцілунок. І так години дві. Дякуючи Богу чи моєму гострому язику - зі мною дуже швидко втомлюєшся, бо на одне слово я відповім 10 своїх. І без страху в очах, хоча морально ситуацію витримувати складно. Коли я розуміла, що мене починає тіпати від стресу так, що я не можу дати собі ради - попросила поїхати", - продовжила авторка допису.

"З хорошого - мені викликали водія і попросили зателефонувати на наступний день аби зніматися в університетських тік-токах. На ранок я страшенно боялася, що мене відрахують, якщо я не зателефоную. І я зателефонувала, сказала, що захворіла і не хочу нікого заражати. Локдаун був тоді дуже доречним. А ситуацію я боялася розповідати, лише серед своїх. Та, як виявилося, я дуже класно вислизнула. Бо були дівчата, з якими це сталося у 17, і все було не так скромно, як в мене. Ну, і з хорошого, в ліс мене теж не вивезли, хоча могли", - також написала вона.

Після цього вона продовжила навчання, а потім "жодного дня не хотіла згадувати свої студентські роки".

У коментарях під дописом авторку почали питати, про кого саме вона писала. І Владислава написала: "Повлавський".

Коментарі під дописом (скріншот)

"Я чула абсолютно ідентичну історію 15 річної давнини. І про охоронця, і про ліс, і про ігрову кімнату... І навіть, якби ви не сказали хто це, я вже знала, що це Поплавський", - йдеться в одному з коментарів.

Сам "співочий ректор" не реагує на публічні звинувачення й не говорить про цю тему в своїх соцмережах.