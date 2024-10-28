Дієтолог назвала добавку, яка уповільнює процеси старіння в організмі

Дієтолог назвала один фермент (дієтичну добавку), який має антиоксидантну дію, допомагає запобігти передчасному старінню організму, сприяє зміцненню серцево-судинної системи.
Про що йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога та антиейдж-спеціаліста Ольгу Малліані в Instagram.
Дієтолог розказала, що ресвератрол (RES) - це поліфенол із природними протизапальними та антиоксидантними властивостями. Він удосталь міститься в рослинах, наприклад, у винограді.
Якими ж корисними властивостями володіє ресвератрол?
Ольга навела один цікавий приклад із нових досліджень про дію ресвератролу.
Цікаво, чи знаєте ви чого тіло матері не відторгає дитину, як чужорідне тіло, що є нормальною функцією імунної системи, протягом усієї вагітності?
Це відбувається завдяки тому, що клітини, які перебувають між матір'ю та плодом, виробляють особливий фермент із дуже складною назвою, назву його просто ІДО-1, який вмикає функцію інактивації імунної системи матері, внаслідок чого її організм не відторгає плід. Так само можна лікувати аутоімунні захворювання (коли клітини власного тіла атакуються імунною системою) шляхом активації цього ферменту.
За допомогою ресвератролу. Доза в 1000 мг активує ІДО-1, який вимикає імунну агресію по відношенню до своїх клітин.
До речі, дієтолог назвала вечерю, яка зупинить старіння українців.
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