Дієтолог назвала добавку, яка уповільнює процеси старіння в організмі

Про що йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога та антиейдж-спеціаліста Ольгу Малліані в Instagram.

Головний антивіковий агент

Дієтолог розказала, що ресвератрол (RES) - це поліфенол із природними протизапальними та антиоксидантними властивостями. Він удосталь міститься в рослинах, наприклад, у винограді.

Якими ж корисними властивостями володіє ресвератрол?

сприяє покращенню кровообігу, знижує рівень "поганого" холестерину та підвищує рівень "доброго", зменшуючи ризик серцевих захворювань.

допомагає знижувати рівень системного запалення в організмі, що неоціненно для пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями.

нейтралізує вільні радикали, захищаючи клітини від пошкоджень і сповільнюючи процеси старіння. Це дуже стосується тих, хто палить

стимулює метаболічні процеси, знижує рівень глюкози в крові та підвищує чутливість до інсуліну

має нейропротекторні властивості, що сприяє покращенню пам'яті та когнітивних здібностей, використовується при лікуванні діабетичної нейропатії

Ольга навела один цікавий приклад із нових досліджень про дію ресвератролу.

Цікаво, чи знаєте ви чого тіло матері не відторгає дитину, як чужорідне тіло, що є нормальною функцією імунної системи, протягом усієї вагітності?

Це відбувається завдяки тому, що клітини, які перебувають між матір'ю та плодом, виробляють особливий фермент із дуже складною назвою, назву його просто ІДО-1, який вмикає функцію інактивації імунної системи матері, внаслідок чого її організм не відторгає плід. Так само можна лікувати аутоімунні захворювання (коли клітини власного тіла атакуються імунною системою) шляхом активації цього ферменту.

Як же можна активувати цей чудо-фермент

За допомогою ресвератролу. Доза в 1000 мг активує ІДО-1, який вимикає імунну агресію по відношенню до своїх клітин.