Как не попасть в ДТП на скользкой дороге: советы от профессиональных гонщиков

Как управлять скользкой дорогой

Так, есть несколько важных правил для вождения по скользкой дороге, которые могут спасти жизнь.

В частности, обязательно нужно уменьшить скорость и увеличить дистанцию.

"Прежде всего мы должны понять, что коэффициент сцепления покрышек с дорожным покрытием намного хуже. Поэтому тормозной путь будет длиннее", - рассказал автоспортсмен Андрей Яроменко.

Также не все до конца понимают, как преодолевать скользкие участки дороги.

По словам гонщиков, одной из главных ошибок "скользкой" езды является "газование" на поворотах.

"Много кто летом ездит неправильно, но когда асфальт сухой и чистый, он прощает эти ошибки. И люди думают, что это правильно, а потом, когда выпадает снег или дождь, начинаются проблемы", - сказал автоспортсмен Сергей Гусев.

Важно не забывать и о пешеходах, которые тоже нередко создают угрозы аварии. Как известно, они могут переходить дорогу в неположенных местах. Днем их можно легко увидеть, но в темное время суток могут возникнуть проблемы.

Как известно, в Украине за 10 месяцев 2021 года произошло 154 тысячи ДТП, а зимой эта цифра будет только увеличиваться. Одной из причин зимних аварий полицейские называют нежелание водителей менять шины на зимние.