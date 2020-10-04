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Попала в уголовное дело: Оля Полякова дала концерт в Харькове во время пандемии

Автор: Styler

Оля Полякова попала в скандал после выступления в Харькове

Ольга Полякова выступила по случаю Дня учителя в Харькове. Ее концерт 3 октября собрал около двух тысяч человек. При этом многие не придерживались социальной дистанции и даже не надевали маски.

Массовое мероприятие провели несмотря на то, что город находится в лидерах по количеству новых заболевших коронавирусной инфекцией. Открыто уголовное производство в связи с нарушением карантинных ограничений. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Концерт Оли Поляковой в Харькове (фото: facebook.com/novobavarskiy)

Местные СМИ пишут о том, что на концерте было много людей с детьми. Продолжительность выступления поп-певицы составило полтора часа.

Концерт Оли Поляковой в Харькове (фото: facebook.com/novobavarskiy)

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Следственный Новобаварского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Концерт Оли Поляковой в Харькове (видео: facebook.com/novobavarskiy)

Напомним, врач назвала новые нюансы коронавируса у детей. По ее словам, дети чаще всего заражаются от взрослых. При этом они передают инфекцию. Кроме всем известных признаков болезни у детей COVID-19 может сопровождаться еще расстройствами пищеварительной системы.

Ранее мы писали о том, что ученые назвали место повышенного риска заражения COVID-19. Интересно, что инфекционные аэрозоли в воздухе могут сохраняться до 30 минут в лифтах, в которых плохо работает вентиляция.

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