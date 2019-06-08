Попал в реанимацию с инсультом: в Харькове во время съемок напали на журналиста

В Харькове на рынке "Барабашово" произошли столкновения между предпринимателями и активистами. Так, неизвестные набросились на оператора "24 канала" Вадима Макарюка: залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру и вытащили оттуда карту памяти с отснятым материалом. Сейчас журналист находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "24 канал".

Как сообщает Анна Черненко, корреспондентка, которая в то время время работала вместе с оператором на месте происшествия, предположила, что нападение связано с возможной уголовной ответственностью после идентификации личности нападавших.

"Насколько мне известно, там было несколько общественных силовых организаций. Он мне рассказал, что его с камерой, когда он бежал от этой толпы, догоняли и били, у него разбито лицо", – добавила журналистка.

Очевидцы происшествия сразу вызвали полицию. Они будут изучать видео из окружающих камер наблюдения.

Следует напомнить, что в результате конфликта на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове в пятницу вечером, 7 июня, пострадали 9 человек. В полиции сообщают, что группа неизвестных, около 50 человек, зашла на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию.

Напомним, что ранее под Киевом при столкновении двух маршруток пострадали 26 человек.

Ранее мы писали, что при столкновениях под Одесским медуниверситетом пострадали 28 человек.