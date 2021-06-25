Как понять, что вы подхватили "индийский" штамм коронавируса: медик дал ответ

Особенностью данного штамма является очень быстрое распространение в коллективах и семьях.

"Пока у нас тишина, но нам уже нужно готовиться. С 22 июня Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, поэтому возможность получить новый штамм на отдыхе снова возрастет", - отметил Жиравецкий.

Эксперт также отметил, у тех, кто уже переболел коронавирус и у них есть антитела, шансы снова заразиться очень скудны.

Кроме того, он дал несколько полезных советов: