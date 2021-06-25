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Как понять, что вы подхватили "индийский" штамм коронавируса: медик дал ответ

Автор: Роман Мирончук

"Индийский" штамм коронавируса официально добрался до Украины. Разница с другими штаммами в том, что заболевшие ощущают симптомы, которые схожи с отравлением. Остальные симптомы похожи на обычные штаммы.

Об этом рассказал главврач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.

Особенностью данного штамма является очень быстрое распространение в коллективах и семьях.

"Пока у нас тишина, но нам уже нужно готовиться. С 22 июня Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией, поэтому возможность получить новый штамм на отдыхе снова возрастет", - отметил Жиравецкий.

Эксперт также отметил, у тех, кто уже переболел коронавирус и у них есть антитела, шансы снова заразиться очень скудны.

Кроме того, он дал несколько полезных советов:

  • Сбивайте температуру с первого дня заболевания;
  • Если вы переносите ковид легко не спешите выходить из дома, особенно на 4-5 день заболевания, холодный воздух не в пользу вашим легким и могут быть осложнения;
  • Перестаньте заниматься спортом минимум на 1 месяц. Для тех, кто не занимался лучше не начинать в этот период.
  • Не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания;
  • Если у вас есть сопутствующие заболевания будьте контакте с узким специалистом, который вас курирует (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог);
  • Перестаньте вести нездоровый образ жизни (стоп сигареты, алкоголь, не здоровая пища);
  • За 14 дней вы уже не будете заражать других, а повторный ПЦР-тест не требуется;
  • Если вы планируете ехать за границу возьмите с собой аптечку, там найти лекарство всегда тяжело.

Напомним, в Украине могут снова ужесточить карантин из-за штамма "Дельта".

Ранее ученые обнаружили новый симптом коронавируса, который появляется после прививки.

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