Как понять, что вы находитесь в токсичных отношениях: психологи назвали 7 "маячков"

Она отмечает, что на первых этапах отношений присутствует химия. Людей тянет друг к другу, они хотят обниматься, целоваться, чаще находится вместе в постели. Именно так проявляется химическая зависимость и она – природная.

Но со временем такая привязанность друг к другу может перерасти в патологию и это сильно начнет осложнять отношения в паре.

Жертва и тиран

Один партнер подчиняется, а второй проявляет агрессию. Условно агрессор говорит своему партнеру: "Ты никто. Я на тебя злюсь". Жертва обычно пугается, начинает соглашаться и подчиняться. Такая модель отношений еще называется "ребенок и взрослый" и это явная патология.

В нормальных отношениях оба партнера находятся на позиции взрослых. Они могут открыто высказывать свое мнение, возражать, проявлять эмоции и не бояться, что партнер будет воспринимать это агрессивно.

Скрывание эмоций

Если приходится скрывать свои эмоции, обиду прятать за улыбкой, сдерживать слезы – это патология. Со временем эти эмоции начинают накапливаться внутри и это все выливается в огромный скандал или болезни.

В нормальных отношениях нужно выражать свои эмоции. Это нужно делать так, чтобы не обидеть своего партнера. Взрослые люди должны проговаривать вслух все, что чувствуют друг к другу или рядом друг с другом.

Считывание мыслей

Очень плохо, когда человек не спрашивает своего партнера о желаниях или эмоциях, а приписывает ему свои собственные мысли, свое видение ситуации. А второй партнер, в свою очередь, молчит и принимает такую модель поведения – это тоже патология.

В нормальных отношениях оба партнера разговаривают и делятся своими желаниями и предпочтениями.

Эмоциональное насилие

Такие проявления очень похожи на буллинг, но часто прячутся за невинными фразами "я пошутил". Чаще всего это выражается в очень жесткой критике, которая подается в виде дружеской шутки: "Ты некрасивая. Тебе не идет это платье. Ты плохо готовишь. Ты плоха в сексе".

Такое не подается прямо, а завуалировано, сопровождается фразами типа: "но ты все равно мне нравишься". Партнер начинает со временем верить в такие фразы и начинает подавлять свою личность.

Ему кажется, что он больше никому не будет нужен, его никто не полюбит и поэтому разорвать отношения с тем, кто его оскорбляет, не рискует.

В нормальных отношениях такие шутки неуместны, а попытки обсудить какие-то конкретные недостатки обычно содержат в себе желание помочь. Высказывать своему партнеру в шутку, с подтекстами – это патология.

Одиночество

В таких отношениях у человека круг начинает постепенно замыкаться на круге общения своего партнера. Или же постоянно возникают запреты о том, чтобы пойти на работу, заняться хобби. Партнер требует проводить все время только с ним и везде бывать только в его компании.

Это приводит к состоянию тревожности, депрессии, сонливости и жуткому страху потерять своего партнера и вместе с ним – всей своей жизни.

В нормальных отношениях есть достаточно пространства на друзей, хобби, работу, общение и личное пространство. Ощущение свободы в отношениях очень важно.

Перекладывание ответственности

В социуме уже давно существует разделение на женские и мужские обязанности и ответственность. Это приводит к сильному перекосу, и такие партнеры чаще всего не могут позаботиться о себе самостоятельно в определенных сферах жизни.

Мужчина не в состоянии приготовить ужин для всей семьи, если женщина заболела. А женщина не может решить какие-то задачи или прокормить себя самостоятельно в отсутствие мужа.

В нормальных отношениях каждый партнер может самостоятельно позаботиться о всех сферах жизни и сделать все, что ему необходимо. Тут стоит полностью исключить слово "должен", так как партнеры должны вдохновлять друг друга и иметь желание заботиться друг о друге, а не требовать этого от партнера.

Нарушение или потеря личных границ

В отношениях часто начинают стираться грани "я", которые заменяются "мы". С одной стороны, хорошо, когда пары начинают воспринимать себя чем-то целым. Но очень плохо, когда в отношениях начинают пренебрегать потребностями одного человека ради другого.

Постепенно начинает теряться свобода, воля и жажда жизни. Сначала это все может маскироваться за добрыми намерениями: "Я все делаю для тебя. Я лучше знаю, что тебе нужно". И это патология.

В нормальных отношениях у людей есть свои собственные границы, они знают правила и желания не позволяют им за них заходить. Но для этого нужно сначала полностью изучить самого себя.

Важно! В любых отношениях может быть непросто, случаются ссоры и недопонимания. Однако, вы должны чувствовать себя комфортно и счастливо рядом с другим человеком. Если на вопрос о том, счастливы ли вы, ваш ответ отрицательный, то стоит задуматься. С вашими отношениями явно что-то не так.