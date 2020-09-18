Как понять, что у вас COVID-19: ученые обновили симптомы

Американские ученые рассказали о первых симптомах коронавируса у больных. Согласно новым исследованиям, изначально должна повысится температура тела.

Как сообщает журнал Frontiers in Public Health, ученые из Южно-Калифорнийского университета анализировали показатели более чем 55 тысяч подтвержденных случаев коронавируса в Китае, собранные Всемирной организацией здравоохранения с 16 по 24 февраля. Они также изучили набор данных почти в 1100 случаев, которые были собраны с 11 декабря по 29 января китайской группой экспертов.

В итоге ученые обновили последовательность симптомов при COVID-19. Итак. Вначале у человека повышается температура тела, затем появляется кашель и боли в мышцах, затем тошнота и диарея. Благодаря новым исследованиям и информации о последовательности симптомов, можно определить, грипп у человека или коронавирус.

По словам ученых, порядок появления симптомов имеет большое значение. Это поможет установить правильный диагноз.

"Знание того, что каждое заболевание развивается по-разному, означает, что врачи могут быстрее определить, есть ли у кого-то COVID-19 или другое заболевание, это может помочь им принять наиболее правильное решение для лечения", -сообщил автор исследования Джозеф Ларсен.

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