Японський метод ходьби, який знижує тиск та сприяє схудненню

У Японії існує техніка ходьби "12-3-30", яка сприяє зниженню артеріального тиску, прискоренню метаболізму та ефективнішому схудненню. Її суть - у чергуванні темпу та ритму кроків, що активізує роботу серцево-судинної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Women's health.
Японська техніка інтервальної ходьби включає інтервали швидкої та помірної ходьби з метою покращення серцево-судинної форми, метаболізму та здоров'я.
Методика пояснюється наступним чином:
Дослідник Хіроші Ноуза вивчав вплив інтервальної ходьби та виявив покращення аеробної здатності, м’язової сили та зниження артеріального тиску у стані спокою.
Високоінтенсивна інтервальна ходьба може захистити від вікового підвищення артеріального тиску та зниження сили м’язів стегна.
Максимальний пульс під час фізичних навантажень розраховується за простою формулою: 220 - вік людини.
Це орієнтовне значення, яке використовується для визначення межі частоти серцевих скорочень (ЧСС) під час тренування. Наприклад, якщо людині 30 років, то розрахувати максимальний пульс потрібно так: 220 - 30 = 190 уд/хв.
Тренування з частотою серцевих скорочень вище цього рівня можуть бути небезпечними. Рекомендується тренуватися на рівні, який відповідає вашому рівню фізичної підготовки та здоров'ю серця.
Якщо у вас немає фітнес-трекера, який вимірює частоту серцевих скорочень, прагніть довести себе до рівня навантаження 7 або 8 з 10, при якому розмовляти буде складно під час ходьби.
Це один із тих трендів, який не лише доступний, але й підтверджений дослідженнями, що робить його чудовим для більшості людей, які прагнуть покращити своє здоров'я.
Він має низький рівень навантаження та може бути налаштований відповідно до широкого діапазону рівнів фізичної підготовки, тому він особливо корисний для людей похилого віку або тих, хто має травми, які перешкоджають їм займатися високоінтенсивними вправами.
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