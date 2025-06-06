Японський метод ходьби, який знижує тиск та сприяє схудненню

У Японії існує техніка ходьби "12-3-30", яка сприяє зниженню артеріального тиску, прискоренню метаболізму та ефективнішому схудненню. Її суть - у чергуванні темпу та ритму кроків, що активізує роботу серцево-судинної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Women's health .

Деталі техніки

Японська техніка інтервальної ходьби включає інтервали швидкої та помірної ходьби з метою покращення серцево-судинної форми, метаболізму та здоров'я.

Методика пояснюється наступним чином:

ходіть швидким темпом протягом 3 хвилин: приблизно 70-85% від вашої максимальної частоти серцевих скорочень. Ви повинні мати змогу говорити, але безперервна розмова може бути для вас складною

далі ходіть у більш неквапливому темпі протягом 3 хвилин і дозвольте своєму пульсу знизитися до 40-50%

повторіть цикли 5 разів, загалом 30 хвилин.

Переваги для здоров'я

Дослідник Хіроші Ноуза вивчав вплив інтервальної ходьби та виявив покращення аеробної здатності, м’язової сили та зниження артеріального тиску у стані спокою.

Високоінтенсивна інтервальна ходьба може захистити від вікового підвищення артеріального тиску та зниження сили м’язів стегна.

Максимальний пульс під час фізичних навантажень розраховується за простою формулою: 220 - вік людини.

Це орієнтовне значення, яке використовується для визначення межі частоти серцевих скорочень (ЧСС) під час тренування. Нап риклад, якщо людині 30 років, то розрахувати максимальний пульс потрібно так: 220 - 30 = 190 уд/хв.

Тренування з частотою серцевих скорочень вище цього рівня можуть бути небезпечними. Рекомендується тренуватися на рівні, який відповідає вашому рівню фізичної підготовки та здоров'ю серця.

Якщо у вас немає фітнес-трекера, який вимірює частоту серцевих скорочень, прагніть довести себе до рівня навантаження 7 або 8 з 10, при якому розмовляти буде складно під час ходьби.