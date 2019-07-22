Я понимала, что это конец: на киевлянку напал неизвестный мужчина и попытался утопить

В Киеве мужчина чуть не утопил женщину (Коллаж РБК-Украина)

Странного парня позже видели на улицах Киева - он разгуливал голым и приставал к женщинам

Киевлянка Светлана Коптилина рассказала жуткую историю о том, как неизвестный мужчина попытался утопить ее на канале по улице Раисы Окипной. Молодой парень просто подплыл к ней и начал держать ее голову под водой. Детали инцидента она опубликовала на своей странице в Facebook.

Светлана Коптилина рассказала, что часто купается под мостом через канал на улицы Раисы Окипной – там собираются любители плавания в любое время года. Она пришла на любимое место около 6 утра и единственный, кого она встретила – это был местный рыбак.

Она поплавала немного и уже начала возвращаться, когда увидела, что со стороны дамбы в ее сторону бежит молодой парень в черной футболке.

"Мое внимание привлекло то, что он, не останавливаясь, не раздевшись, по крутому бетонному спуску забежал в реку и сразу поплыл. Прямо на меня. Это было странно, я его не знаю, на вид лет 20-24", - сообщила женщина.

Когда он до нее доплыл, стал смотреть ей в лицо и Коптилина от неожиданности сказала ему, что без одежды плавать удобнее. Он снял футболку, а потом сказал ей: "Не разговаривайте". Далее началось странное – молодой парень попытался ее утопить.

"А потом повернулся ко мне и нажав двумя руками на мою голову опустил меня под воду. Давил и держал. Я бесполезно пыталась бороться, глотала воду и понимала, что это конец. В какой-то момент он, не знаю, почему, отпустил меня на мгновенье. Я всплыла, вдохнула воздух, надеялась, что страшная шутка закончилась, проговорила "не надо", но он снова руками на моей голове толкнул меня под воду и удерживал там. В последнее мгновенье, когда сознание уже уходило, я попыталась ухватиться за жизнь - и ушла под водой в сторону от его рук. Вероятно, он подумал, что миссия выполнена и я ушла на дно", - описала Коптилина пережитый ужас.

Когда она вынырнула, то молодой человек очень быстро плыл к берегу, а женщина в ужасе поплыла в другую сторону, к рыбаку. Тот сказал, что видел, но предположил, что это ее приятель и просто дурачится.

"Этот человек - убийца. Он все делал профессионально и четко. Не исключено, что это только один из его эпизодов. Для себя я сделала вывод - ни к чему излишняя корректность в воде: я видела, что он четко плывет ко мне, смотрит мне в лицо, нужно было сразу кричать - не подплывайте! Этим привлечь внимание как минимум - рыбака. И уже там, в воде, поняла: когда топят, нужно постараться уйти под водой в сторону. Там в эти мгновенья, конечно, трудно анализировать, но у меня получилось, и это спасло мне жизнь", - поделилась Коптилина и описала как выглядит молодой человек: симпатичный парень, 22-24 года, не блондин и не брюнет, стрижка современная – по бокам коротко, сверху побольше. Вежлив, ухожен.

Скриншот поста (facebook.com/koptilina)

Позже на камеры телефонов и наблюдения попали видео с молодым парнем, который бегал по улице голым и приставал к девушкам. Также о нем писали в группе ДТП. Kiev.ua и сообщали, что за сутки до инцидента с Коптилиной, он пропал на Гидропарке.

Скриншот

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве неизвестные ворвались в помещение лотереи и зверски его разгромили.

А также рассказывали о том, что иностранец чуть не умер от голода в столице, но его спасли.