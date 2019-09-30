Помощница Зеленского променяла годовщину трагедии Бабьего Яра на концерт "Квартала 95"

В День памяти жертв Бабьего Яра, 29 сентября, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отрывалась на концерте "Женского квартала" в Киеве. Об этом свидетельствует видео, которое сама экс-журналистка выложила на личной Instagram-странице.

"Невероятные, талантливые, современные!" - подписала Медель видео с отрывком из концерта, которое сняла из зрительного зала "Жовтневого палаца".

Юлия Мендель в День памяти жертв Бабьего Яра сходила на концерт (скрин: instagram.com/iuliia_mendel)

Пресс-секретарь президента нарвалась на нещадную критику в сети. Юлии Мендель напомнили, что она является госслужащей, и это налагает на нее ряд обязанностей, в том числе и моральных.

Юлия Мендель в День памяти жертв Бабьего Яра сходила на концерт (видео: instagram.com/iuliia_mendel)

В сети припомнили скандал с Андреем Богданом, который провел главный украинский праздник - День Независисмости - на свадьбе друга в Сен-Тропе.

А где Богдан? На годовщину Голодомора "Лигу смеха" надо забабахать!

"Женский квартал" в день годовщины Бабьего Яра... Вообще отсутствуют понятия этики и достоинства, факап по факапом.

Сочувствую трагедии Бабьего Яра вместе с тобой. Земля им пухом.

А цветы возлагать в Бабьем Яру это не ваша обязанность? Или сначала развлечения? Сходите хотя после фоточку сделайте, как шеф.

Стоит отметить, что Владимира Зеленского также упрекнули в том, что он проигнорировал памятный день, в который украинцы скорбят о гибели 30 тысяч евреев в 1941 году. Позже президент исправился, опубликовав фото с цветами у мемориала, но в его подлинности усомнились.