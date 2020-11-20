Помогите спасти пациента! Львов оказался на грани коронавирусного коллапса

Одной из наиболее пострадавших от коронавируса областей является Львовская область. Регион сейчас на третьем месте по числу заболевших (после Киева и Харьковской области) - почти 40 тысяч случаев, и 1119 смертей. Тут очень сложная ситуация в больницах, но люди продолжают игнорировать карантинные ограничения.

Больше всего случаев наблюдается стабильно вскоре после выходных, ведь люди, несмотря на коронавирус, продолжают гулять свадьбы и другие семейные праздники, пишет Obozrevarel.

Во Львовской области ситуация с коронавирусом стабильно тяжелая еще с весны, не было спада и летом. Ведь люди тут тотально игнорируют карантин: если в Одессе не хотят носить маски, то здесь не отказываются от массовых мероприятий, в том числе и посещений церкви. Ведь Западная Украина традиционно считается достаточно религиозной.

Львовская волонтер Наталья Липская говорит, что ситуация еще не настолько критична, как в Одессе или Киеве. При этом она добавляет, что все только начинается.

"Плюс-минус обеспечения есть. Во Львове такой критической ситуации, как в Киеве или в Одессе, нет, но уже начинается. Имеются у нас отдельные районы, где просто ужас. Например, Новояворовская больница. Пациенты, которые там лежат, рассказывают об одном концентраторе на пятерых. На днях в истерике позвонила местная семейная врач и выпрашивала концентратор со словами "помогите спасти пациента, потому что он в больнице, где нет кислорода", - рассказывает Липская.

Волонтер говорит, что в больнице постоянные перебои. Наталья вынуждена была отдать концентратор для домашнего пользования, ведь пациент мог не пережить ночь.

При этом Григорий Мороз, главврач Новояворовской больницы, говорит, что проблема есть, но она технического характера, и в целом не влияет на жизнь пациентов.

"Кислород у нас не централизованный, а баллонный. И пока переключаем их - проходит минут 5-10. Большого страха для жизни человека нет, но и такого, конечно, не должно быть... Планируем ставить 5-тонную бочку, но это будет не раньше января в реальности, потому что не имели финансирования. Пока каждый день возим кислород со Львова. В день уходит до 80 баллонов. На госпитализацию берем в основном кислородозависимых", - говорит медик.

Волонтер говорит, что 8-я львовская больница и больница в пригороде Винники уже начали скупать концентраторы из-за нехватки кислорода.

"Централизованно кислород по больницам не развели. Где они были все эти 9 месяцев? Я в марте криком кричала: "Давайте сделаем в 4-й больнице, на базе которой находится хоспис, кислородную систему. Она там никогда лишней не будет". Нет, не надо, говорили. А когда примахнуло, наконец в октябре начали делать проект", - добавила волонтер.

Сейчас вопрос о создании службы по выдаче концентраторов при поликлиниках решается на городском уровне. Если его воплотят, то больничные койки частично можно будет освободить для самых тяжелых. Ведь некоторые пациенты имея концентратор могут лечиться дома.

При этом повсеместно в городе люди не соблюдают карантин. Даже в воскресенье в городе пробки, а люди носят маску под носом. Жители Львова и области продолжают устраивать массовые праздники: свадьбы, дни рождения, юбилеи.

Отметим, что в Одесской области также критическая ситуация в больницах, но люди массово продолжают игнорировать карантин.

Напомним, что Максим Степанов сделал экстренное обращение по поводу коронавируса в Украине.

Тем временем в Украине новый антирекорд COVID-19. За последние сутки выявлено 14 575 случаев заражения. Больше всего заболевших в Киеве.