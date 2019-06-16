Помогали убивать украинцев: опубликованы фото итальянских наемников

На Донбассе обнаружили трех наемников из Италии, которые помогали террористическим группировкам так называемых "ДНР" и "ЛНР" убивать украинских военных. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей Facebook-странице.

По словам Вячеслава Аброськина подразделения Донецкой и Луганской областей собрали исчерпывающие доказательства незаконной деятельности итальянских наемников. Собранных доказательств достаточно для того, чтобы привлечь иностранцев к ответственности, которые за деньги совершали преступления в отношении украинского народа.

Заместитель председателя Нацполиции опубликовал фото и данные о преступниках.

Андреа Палмери (Palmeri Andrea),17.07.1979 г. р., уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии.

На Донбассе объявили подозрение трем наемникам Л/ДНР из Италии (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Каругати Габриель (Karugati Gabriel) 28.03.1989 г. р., гражданин Италии.

На Донбассе объявили подозрение трем наемникам Л/ДНР из Италии (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Каваллери Максимилиано (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975 г. р., гражданин Италии.

На Донбассе объявили подозрение трем наемникам Л/ДНР из Италии (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Всем троим наемникам объявили подозрение за участие в незаконных террористических формированиях.

"Они не должны быть забытыми, придет время и они обязательно будут где угодно отловлены, как звери, и будут отвечать за совершенные преступления на территории нашей страны", - пишет Вячеслав Аброськин.

Напомним, ранее мы писали, что писатель-террорист, пособник боевиков на Донбассе Захар Прилепин рассказал, сколько наемников из России приехало на оккупированные территории Донецкой и Луганской области с оружием.

К слову, причиной смерти российского боевика Валерия Иванова, который отбывал наказание в Дрогобычской исправительной колонии №40 в Львовской области, стало падение с лестницы.