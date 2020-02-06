Помогал убивать украинцев: российский наемник просит милостыню (видео)

Российский наемник по кличке Вампир (настоящее имя Виктор Сорокин) воевал и убивал украинцев на Донбассе и там получил травму конечностей. Теперь россиянин вернулся домой и решил подзаработать, прося милостыню в центре Москвы.

Ролик с наемником опубликовали на YouTube канале, где его можно рассмотреть, и где он рассказывает, что с ним якобы случилось на Донбассе.

Виктор Сорокин родился в 1987 году. Он является уроженцем станицы Ставропольского края России. Проходил военную службу в в/ч 2159 оперативно-войсковой группы специального назначения в городе Сочи в 2008-2009 годах.

Против Украины он воевал в батальоне "Витязь", где был стрелком. После того, как боец пришел в негодность, он вернулся в Россию. В Москве Сорокин просит помощь на Арбате, сидя в военной форме.

По словам боевика, он поехал на Донбасс по совету знакомых, денег ему за это не обещали. Сейчас он просит деньги на улице Москву, так как государство ему не помогает. Также он сообщил, что таких как он людей много. Сорокин признался, что если бы сейчас вернуть время назад, он бы не поехал воевать на Донбасс.

Российский наемник просит милостыню в Москве (YouTube)