Помогает только родителям: Комаровский развенчал миф о популярном лекарстве для детей

Доктор Комаровский ответил на вопрос родителей о том, помогает ли сироп с корнем солодки от кашля. Видео своего ответа детский врач разместил на своей странице в Instagram.

Комаровский отметил, что корень солодки совершенно не помогает при кашле ни детям, ни взрослым, ни любому другому пациенту.

"Корень солодки очень помогает родителям, которые дают его детям. Продавцам, которые его продают родителям. Ну и производителям, которые соответственно, производят препараты на основе корня солодки. Обращаю ваше внимание, что в подавляющем большинстве случаев, ну в 99%, кашель у детей, не нуждается ни в какой фармакологической помощи", - заявил Комаровский и объяснил, что кашель у детей лечится совсем другим способом.

"Кашель у детей лечится, а мы должны понимать, что не просто кашель лечится, а лечится болезнь, которая вызывает кашель. Как облегчить кашель при любой болезни? Можно всего лишь двумя способами: оптимизация параметров воздуха, которым дышит ребенок, то есть – воздух чистый, прохладный, влажный. И второе – влияние на реологию мокроты, то есть, влияние на вязкость слизи. Если воздух прохладный, влажный и человек много пьет и есть избыток жидкости или хотя бы нет нехватки жидкости - то дыхательные пути не пересыхают, мокрота влажная и ее легко откашлять", - объяснил детский врач и указал на популярную ошибку многих родителей.

"К сожалению люди, склонны недооценивать организацию ухода за ребенком вот именно в этом формате: воздух, еда, питье. И переоценивают значимость лекарств. И традиционно, ментально, когда мы увлажняем, проветриваем, поим, но не даем лекарства, мы плохие, мы не заботимся о ребенке. Так принято считать", - высказал свое мнение детский врач и отметил, что много раз уже объяснял, что родители ориентируются на мнение окружающих, например, на мнение бабушек.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку.

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