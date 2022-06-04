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Как помочь себе во время панической атаки: советы психолога

Фото: как помочь себе во время панической атаки (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Испытывать страх во время войны - это нормальная реакция организма человека на события, происходящие вокруг. Но стоит понимать, что высокий уровень тревоги в любой момент может перерасти в паническую атаку.

О том, как распознать первые симптомы панической атаки и помочь себе, рассказала психолог и психотерапевт Марина Сорокина.

В частности, она рекомендует сфокусироваться на дыхании.

"Посчитайте количество вдохов и выдохов, обратите внимание на то, удается ли стабилизировать и успокоить дыхание", - советует эксперт.

Все выпуски проекта "Преодолеть. Психологическая поддержка" доступны на портале музею "голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Как известно, Фонд Рината Ахметова помогает людям, которые пережили войну, в том числе оказывает экстренную психологическую поддержку тем, кто выехал из эпицентров боевых действий в Украине с 2014 года.

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