Как помочь ребенку пережить разлуку с папой из-за войны

После начала войны очень многим украинкам с детьми пришлось покинуть родные дома и уехать подальше для безопасности.
Как сделать так, чтобы ребенок был в комфорте вдали от отца рассказала детский психолог Карина.
Усилить телесный контакт, обнимайте ребенка, берите за руку.
Чаще разговаривайте, ребенок должен чувствовать, что вы доверяете ему.
Реагируйте на эмоции ребенка, даже на негативные, не оставляйте его наедине с миром.
Постоянно объясняйте, что происходит в стране, и почему вы так далеко.
Очень важно, как вы будете говорить о грусти по отцу. Это должно быть не прямо и обязательно добавляя, что мы тоже скучаем по нему. Ребенку важно, чтобы ваши и его эмоции вы проговаривали.
Психолог советует любое эмоциональное напряжение превращать в действие, иначе это даст только чувство беспомощности.
Например:
Необходимо мечтать о том, что вы будете делать, когда будете рядом, ребенку нужно знать, что в будущем все изменится и семья снова будет вместе.
И помните, лучше говорить ребенку правду о том, что происходит - тогда и в будущем он будет вам доверять.
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