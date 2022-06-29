UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как помочь ребенку пережить разлуку с папой из-за войны

Фото: Как ребенку облегчить разлуку с отцом (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

После начала войны очень многим украинкам с детьми пришлось покинуть родные дома и уехать подальше для безопасности.

Как сделать так, чтобы ребенок был в комфорте вдали от отца рассказала детский психолог Карина.

Как помочь ребенку пережить разлуку с папой

Усилить телесный контакт, обнимайте ребенка, берите за руку.

Чаще разговаривайте, ребенок должен чувствовать, что вы доверяете ему.

Реагируйте на эмоции ребенка, даже на негативные, не оставляйте его наедине с миром.

Постоянно объясняйте, что происходит в стране, и почему вы так далеко.

Очень важно, как вы будете говорить о грусти по отцу. Это должно быть не прямо и обязательно добавляя, что мы тоже скучаем по нему. Ребенку важно, чтобы ваши и его эмоции вы проговаривали.

Психолог советует любое эмоциональное напряжение превращать в действие, иначе это даст только чувство беспомощности.

Например:

  • спечь пирожки
  • что-то отправить отцу
  • записать видео
  • выучить стишок

Необходимо мечтать о том, что вы будете делать, когда будете рядом, ребенку нужно знать, что в будущем все изменится и семья снова будет вместе.

И помните, лучше говорить ребенку правду о том, что происходит - тогда и в будущем он будет вам доверять.

Как мы ранее писали, инструкция, как справиться с ночными кошмарами из-за войны.

А также рассказывали о том, как быстро заснуть в условиях постоянной тревоги.

Читайте, какие методы психологов помогут справиться со страхом.

Читайте РБК-Украина в Google News