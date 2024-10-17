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Помітно схудла солістка KAZKA похвалилася фігурою у купальнику: гарячі фото

Олександра Зарицька (фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Катерина Собкова

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька продемонструвала нові світлини у купальнику, на яких видно, що її фігура помітно змінилася.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її публікацію в Instagram.

Так, артистка нещодавно повернулася додому та вирішила продемонструвати нові фото з відпустки.

"Вже в поїзді додому. Беруся за основну частину фото, тому що в Ісландії справді не було бажання брати телефон до рук", - зазначила співачка.

Також вона продемонструвала свою фігуру у купальнику. Для відпочинку вона обрала чорний комплект із білою окантовкою, що складався з ліфа та плавок із високою лінією талії. Неозброєним оком видно, що Зарицька дуже схудла.

Олександра Зарицька (фото: instagram.com/kazka.band)

Як відреагували у мережі

Фоловери відомої співачки також відзначили зміни у її фігурі:

  • "Шикарна, схудла"
  • "Чудово виглядаєте"
  • "Шикарна".

Що відомо про Олександру Зарицьку

Олександра Зарицька - українська співачка, солістка гурту KAZKA, учасниця шоу "Голос країни" та "Х-фактор".

У 2017 році вона разом із Микитою Будаш створила гурт KAZKA. Цього року колектив презентував свій перший сингл, з яким музиканти пройшли кастинг на шоу "Х-фактор".

У 2018 році група взяла участь в українському національному відборі на "Євробачення-2018", де посіла 15 місце.

У травні 2023 року співачка оголосила про заручини з Павлом Тараненком. Він - музикант та motion-дизайнер. Закохані знайомі багато років, але зустрічатися почали лише напередодні повномасштабної війни в Україні. Їхні стосунки швидко стали серйозними: пара почала жити разом, а невдовзі вирішила стати сім'єю.

У 2024 році солістка KAZKA розповіла, що весілля вони з коханим зіграють вже після закінчення повномасштабної війни.

Олександра Зарицька зі своїм бойфрендом (фото: instagram.com/kazka.band)

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