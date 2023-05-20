Помилки в лікуванні високого тиску, які можуть призвести до інфаркту чи інсульту

При лікуванні артеріальної гіпертензії (гіпертонії, АГ), коли постійно підвищений тиск, варто бути дуже обережними. Не можна робити перерв, не влаштовувати "канікул", якщо стало краще.
Про головну помилку в лікуванні АГ розповіла в Instagram лікар Анна Калиневич.
Не можна приймати ліки від тиску тоді, коли ви відчули себе погано. Наприклад, коли заболіла голова чи зашуміло у вухах.
Якщо вас нічого не турбує, не варто відмовлятися від регулярного прийому ліків від гіпертензії.
"Це дуже небезпечна і неправильна позиція!" - застерігає лікарка.
Призвести до гіпертонічного кризу і серцево-судинної катастрофи - інфаркту та інсульту, за словами лікарки, можуть:
"Приймати призначені лікарем препарати потрібно постійно", - наголосила кардіолог.
Перераховані вище заходи можуть нормалізувати артеріальний тиск в пацієнтів з невеликим ступенем підвищення. Крім того можуть в багатьох випадках зменшити дозу ліків у пацієнтів з дуже тяжкою гіпертонією.
"Завжди підтримуйте звʼязок зі своїм лікарем. Якщо виникають питання, їх ставлять лікареві, а не Google", - радить лікарка.
Лікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі в Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:
Фото: instagram.com/likarsmereka
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