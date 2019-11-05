"Пометил" свое колесо: в Киеве опозорили маршрутчика (видео)

В Киеве заметили водителя маршрутки, который при всех людях справлял нужду на улице
В Киеве люди шокированы действиями водителя маршрутки, который справлял нужду на улице, прямо на колеса своего транспортного средства. Об этом сообщает Киев Оперативный. Мужчина мочился на колесо, хотя рядом есть много туалетов. Инцидент произошел возле метро "Харьковская".
"Метро Харьковская, рядом множество заведений с бесплатными туалетами, но нет - надо "пометить" свое колесо. Может водителям общественного транспорта нужно подгузники выдавать?" - написали под видео.
Пользователи сети возмутились таким поведением водителя общественного транспорта в Киеве. Но некоторые оправдывают мужчину и пишут, что он пожилой и у него могло "прихватить".