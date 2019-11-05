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"Пометил" свое колесо: в Киеве опозорили маршрутчика (видео)

STYLERЖизнь    05.11.2019 - 07:49
"Пометил" свое колесо: в Киеве опозорили маршрутчика (видео)
в Киеве опозорили маршрутчика (фото: РБК-Украина)

В Киеве заметили водителя маршрутки, который при всех людях справлял нужду на улице

В Киеве люди шокированы действиями водителя маршрутки, который справлял нужду на улице, прямо на колеса своего транспортного средства. Об этом сообщает Киев Оперативный. Мужчина мочился на колесо, хотя рядом есть много туалетов. Инцидент произошел возле метро "Харьковская".

"Метро Харьковская, рядом множество заведений с бесплатными туалетами, но нет - надо "пометить" свое колесо. Может водителям общественного транспорта нужно подгузники выдавать?" - написали под видео.

Метро Харківська, поруч безліч закладів із безкоштовними туалетами, але ні - треба «помітити» своє колесо. Може водіям громадського транспорту потрібно підгузники видавати?

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 4 листопада 2019 р.

Пользователи сети возмутились таким поведением водителя общественного транспорта в Киеве. Но некоторые оправдывают мужчину и пишут, что он пожилой и у него могло "прихватить".

  • Человек - существо разумное! Вот например, кот бегает по всему периметру своих владений и помечает каждый куст, глупый. А человек пометил колесо, проехался по маршруту и все уже знают, кто главный на секторе!
  • Этот хоть вышел. На конечной 21 водители даже не выходят, стоит на ступеньках и поливает, а рядом биотуалет специально для водителей.
  • На конечной Героев Днепра водители маршруток так засцали все вокруг, что проходя мимо просто глаза выедает при том, что в Оазисе рядом есть бесплатный общественный туалет.
  • Водитель пожилой уже, прихватило, наверное, где успел там и пописял.

&quot;Пометил&quot; свое колесо: в Киеве опозорили маршрутчика (видео)&quot;Пометил&quot; свое колесо: в Киеве опозорили маршрутчика (видео)Скриншот комментариев

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