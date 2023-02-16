Померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка прославилася на всю Україну (відео і архівні фото)

Колишня зв'язкова Української повстанської армії на псевдо "Сумна" Любов Погонюк (Піддубій), яка пройшла в другій половині минулого століття табори на Колимі та двадцятирічне заслання, померла на 93-му році життя у Здолбунові Рівненської області.
Сумну звістку про смерть знаменитої зв'язкової УПА повідомив мер Здолбунова Владислав Сухляк у своєму Facebook.
"Відходять у Вічність ті, хто пережив радянський терор, жахи таборів та знущань режиму", - написав він.
Навесні минулого року Любов Максимівна, щоб допомогти захисникам України, віддала свою зшиту на засланні зелену сукню з ажурним комірцем та пояском, якій понад 50 років, на матеріал для маскувальних сіток.
Своїм зворушливим вчинком бабуся прославилася на всю країну, про це виходили сюжети на ТБ та в інтернеті. В одному з них пані Погонюк пояснювала, що сукню ця їй не шкода, і "я багато речей дала, щоб робили для військових, щоб рятували нашу Україну".
Любов Погонюк та її зелена сукня (фото: Богдан Трофімюк, ГО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)
".Я все, що маю, віддам: і життя своє, щоб мені врятували людей, які борються за Україну, стоять і в день, і в ніч. Я за них молюся кожний день", - казала вона.
Відео: зв'язкова УПА Любов Погонюк розповіла про допомогу для військових ЗСУ
До речі, цю саму сукню волонтери зберегли та не порізали на сітку, а передали до Національного музею історії України.
Також Погонюк пересилала свої гроші на потреби воїнів Сил оборони, продовжуючи підтримувати українських захисників.
Любов Погонюк (фото: facebook.com/suhlyakvladislav)
Любов Максимівна народилася 1930 року в селі Кунин біля Здолбунова. У віці 14 років вона стала зв'язковою УПА. Згодом її заарештували, а 42-річного батька та 17-річного брата Володимира замучили та вбили.
Володимир Піддубій, старший брат Любові (фото з приватного архіву Любові Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)
Василиса та Ганна Піддубій, мама та молодша сестра Любові (фото з приватного архіву Любові Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)
Саму Погонюк відправляли до в'язниць та колоній у Дубно, у Львові, у Херсоні, у Харкові... а потім вивезли до Владивостока і на Магадан, потім у Берлаг. Повернулася в Україну Любов Максимівна у 1964 році після майже 20 років заслання на чужині.
Любов Погонюк (ліворуч) під час ув'язнення в таборі в селі Балаганні в Магаданській області у 1949 році (фото з приватного архіву Любові Погонюк / facebook.com/aftersilencengo)
Пані Любов (друга зліва) у засланні в Магадані в 1956 році (фото з приватного архіву Любові Погонюк / ГО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)
Зі своїм чоловіком Йосипом Погонюком, уродженцем Волинської області, вони купили будинок у Здолбунові, де сім'я залишилася жити.
Любов Погонюк (фото: Анна Яценко, ГО "Після тиші" / facebook.com/aftersilencengo)
Раніше повідомлялося, що у січні у віці ста років помер сотенний УПА Мирослав Симчич, який боровся за свободу України 80 років тому.
Нагадаємо також, у серпні 2022 року у Львові померла у віці 98 років Дарія Гусяк, остання зв'язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича.