Померла Мішель Трахтенберг - зірка серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

Померла актриса Мішель Трахтенберг, яка мала українське коріння і прославилася своїми ролями у таких проєктах, як "Баффі - винищувачка вампірів" та "Євротур". Їй було 39 років.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.
Згідно з інформацією від джерел, тіло Трахтенберг було виявлено близько 8:00 ранку в середу в престижному житловому комплексі One Columbus Place, який має 51 поверх і знаходиться поблизу Сентрал-Парк-Саут.
Повідомляється, що актриса нещодавно перенесла операцію з пересадки печінки. Останніми місяцями Трахтенберг публікувала в соціальних мережах пости, які викликали занепокоєння.
На деяких фото вона виглядала виснаженою та слабкою, що спонукало деяких її прихильників звернути увагу на значну втрату ваги та припустити, що вона могла стати жертвою наркотиків.
Торік, у січні, Мішель відповіла на питання стурбованих шанувальників, запевнивши їх, що вона "щаслива і здорова" та не вдавалася до пластичних операцій.
Мішель народилася в родині іммігрантів: її батько був німцем, а мати - одеситкою, родом з України.
Її кар'єра розпочалася з запрошення на роль у серіалі "Всі мої діти", що стало важливим кроком у її професійному зростанні. Після зйомок батьки Трахтенберг використали нові зв'язки, щоб підтримати подальший розвиток її кар'єри.
В дитинстві Мішель взяла участь у зйомках кількох популярних молодіжних фільмів, серед яких "Багатенький Річі" та "Інспектор Гаджет".
У 15 років вона отримала роль у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів", що принесло їй популярність серед глядачів.
Переломним моментом в її кар'єрі стала роль у молодіжній комедії "Євротур" (2004), де вона зіграла сестру-близнючку одного з головних героїв. Ця роль зробила її секс-символом 2000-х, особливо після відомої сцени на пляжі.
Після успіху в "Євротурі" Мішель продовжила свою кар'єру, зокрема в серіалах. Найбільш помітною стала її роль Джорджини Спаркс у серіалі "Пліткарка", де вона знімалася з 2008 до 2021 року. Однак після цього проєкту її кар'єра втратила колишній розмах, і наступні роботи вже не мали такого значного резонансу.
З 2016 року Мішель зосередилася на зйомках у серіалі "Пліткарка" та активно вела світське життя, рідше з’являючись на екранах і проводячи більше часу серед модної тусовки.
Окрім зйомок у фільмах і серіалах Мішель знімалася у музичних кліпах. Одним з таких є відео на хіт 2000-х "Echo" американського рок-гурту Trapt, де вона зіграла дівчину вокаліста Кріса Тейлора Брауна.
Її особисте життя не було легким: актриса мала кілька стосунків з акторами та моделями, але жоден з них не призвів до створення сім'ї.
Гучним поверненням на екрани для неї могла стати ймовірна роль у перезапуску серіалу "Баффі - переможниця вампірів" з Сарою Мішель Геллар. За чутками, продовження хітового телепроекту хочуть реалізувати на замовлення платформи Hulu. При цьому Сара в серіалі нібито гратиме іншу героїню, а не Баффі. Роль мисливиці на вампірів забере нова акторка, ім'я якої поки що залишається засекреченим.
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