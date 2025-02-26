Померла Мішель Трахтенберг - зірка серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

Померла актриса Мішель Трахтенберг , яка мала українське коріння і прославилася своїми ролями у таких проєктах, як "Баффі - винищувачка вампірів" та "Євротур". Їй було 39 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post .

Згідно з інформацією від джерел, тіло Трахтенберг було виявлено близько 8:00 ранку в середу в престижному житловому комплексі One Columbus Place, який має 51 поверх і знаходиться поблизу Сентрал-Парк-Саут.

Повідомляється, що актриса нещодавно перенесла операцію з пересадки печінки. Останніми місяцями Трахтенберг публікувала в соціальних мережах пости, які викликали занепокоєння. Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

На деяких фото вона виглядала виснаженою та слабкою, що спонукало деяких її прихильників звернути увагу на значну втрату ваги та припустити, що вона могла стати жертвою наркотиків.

Торік, у січні, Мішель відповіла на питання стурбованих шанувальників, запевнивши їх, що вона "щаслива і здорова" та не вдавалася до пластичних операцій. Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Біографія Мішель Трахтенберг

Мішель народилася в родині іммігрантів: її батько був німцем, а мати - одеситкою, родом з України.

Її кар'єра розпочалася з запрошення на роль у серіалі "Всі мої діти", що стало важливим кроком у її професійному зростанні. Після зйомок батьки Трахтенберг використали нові зв'язки, щоб підтримати подальший розвиток її кар'єри. Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

В дитинстві Мішель взяла участь у зйомках кількох популярних молодіжних фільмів, серед яких "Багатенький Річі" та "Інспектор Гаджет".

У 15 років вона отримала роль у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів", що принесло їй популярність серед глядачів.

Переломним моментом в її кар'єрі стала роль у молодіжній комедії "Євротур" (2004), де вона зіграла сестру-близнючку одного з головних героїв. Ця роль зробила її секс-символом 2000-х, особливо після відомої сцени на пляжі. Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Після успіху в "Євротурі" Мішель продовжила свою кар'єру, зокрема в серіалах. Найбільш помітною стала її роль Джорджини Спаркс у серіалі "Пліткарка", де вона знімалася з 2008 до 2021 року. Однак після цього проєкту її кар'єра втратила колишній розмах, і наступні роботи вже не мали такого значного резонансу.

З 2016 року Мішель зосередилася на зйомках у серіалі "Пліткарка" та активно вела світське життя, рідше з’являючись на екранах і проводячи більше часу серед модної тусовки. Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Окрім зйомок у фільмах і серіалах Мішель знімалася у музичних кліпах. Одним з таких є відео на хіт 2000-х "Echo" американського рок-гурту Trapt, де вона зіграла дівчину вокаліста Кріса Тейлора Брауна.

Її особисте життя не було легким: актриса мала кілька стосунків з акторами та моделями, але жоден з них не призвів до створення сім'ї.

Гучним поверненням на екрани для неї могла стати ймовірна роль у перезапуску серіалу "Баффі - переможниця вампірів" з Сарою Мішель Геллар. За чутками, продовження хітового телепроекту хочуть реалізувати на замовлення платформи Hulu. При цьому Сара в серіалі нібито гратиме іншу героїню, а не Баффі. Роль мисливиці на вампірів забере нова акторка, ім'я якої поки що залишається засекреченим.

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