Померла зірка польського кіно Барбара Рильська (фото)

Барбара Рильська померла

Після того як ця звістка з'явилася у мережі, деякі ЗМІ написали про те, що померла не Барбара Рильська, а її колега Барбара Брильська. Така плутанина сталася через схожі імена зірок.

Тому журналіст видання Radio One Роман Чеярек відреагував на цю помилку та підкреслив, що "подібні ситуації відображають стан нинішніх ЗМІ". Він звернув увагу на те, що слід ретельно перевіряти інформацію перед її публікацією. Особливо важливо передивлятися кілька разів зміст, аби уникнути розповсюдження фейкових новин.

Барбара Рильська (фото: Кіноріум)

Що відомо про Барбару Рильську

Барбара народилася 20 січня 1936 року. Рильська була також театральною акторкою: грала в театрі "Комедія" та "Квадрат" у Варшаві. У списку її кіноробіт є такі: "Останній курс", "Особливо небезпечний", "Неспокійно", "Племінниця", "Адам і Єва", "Квартиранти", "Особняк на Зеленій". Знаменитість називали "польською Ширлі Маклейн".

У минулому її колега, акторка Калина Ендрусик, в інтерв'ю говорила, що якби Барбара мешкала в США, то вона б стала справжньою зіркою Бродвею.

"Я була найгаласливішою і найбільш норовливою випускницею-актрисою. Однак мене турбувала відсутність приватності. Дійшло до того, що люди, побачивши мене, почали голосно висловлювати свою думку... про мене. Я часто чула на вулиці, що я виглядаю гірше, ніж по телевізору, і що мені слід одягатися пристойніше. Незнайомі люди вимагали, щоб я постійно користувалася театральною помадою", - також ділилася своїми думками Рильська в одному з інтрев'ю.

Барбара Рильська (фото: Кіноріум)

Барбара Рильська (фото: Кіноріум)

До чого тут Барбара Брильська

Що стосується Барбари Брильської, про яку згадувалося вище, це також польська акторка, якій нині 83 роки. Вона відома роллю Наді у радянському фільмі "Іронія долі, або З легким паром". Знаменитість, як і чимало інших представників кіно, підтримує українців.

У лютому 2023 року Брильська відкрито підтримала Лію Ахеджакову, яку цькують у РФ за її проукраїнські погляди. Сама Барбара називала росіян "проклятим народом" та радила Ахеджаковій виїжджати з країни-агресорки.

"Лія, так тримати! Батьківщина, така батьківщина, її негідна. Звичайно, їй потрібно їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй потрібно їхати і боротися, як ми", - говорила вона.

Барбарі Брильській нині 83 роки (фото: wikipedia)