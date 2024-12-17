Померла зірка іспанського кіно Маріса Паредес. Акторка втілила на екрані легендарні ролі (фото)

Маріса Паредес померла

За свою блискучу кар'єру вона зіграла на екрані більше 75 ролей, увійшовши в історію світового кіно завдяки роботі з Альмодоваром, про якого вже згадувалося вище.

Режисер - неодноразовий призер Каннського кінофестивалю та член Американської академії мистецтв. У його роботах Маріса зіграла різноманітних персонажів, у числі яких примадонна Беккі Дель Парамо в "Таконе леханос" та письменниця Аманда Гріс у "Квітці мого секрету". За свою останню роль зірка отримала номінацію на премію "Гойї".

Маріса Паредес (фото: wikipedia)

Акторка навчалася у Школі драматичного мистецтва в Мадриді й дебютувала у кіно, коли їй було 14. Тоді вона знялася у стрічці Хосе Осуни "Ця ніч тампо" та Хосе Марії Форке "091 поліція". У 60-х і 70-х роках XX століття зірка втілювала на екрані ролі другого плану. А після приходу 80-х та "Першої опери" Фернандо Труеби вона остаточно закріпила свій статус знаменитості.

Паредес долучалася до участі в першому повнометражному фільмі Труеби, а також з'явилася в перших роботах інших відомих іспанських режисерів, наприклад, Аґусті Вільяронґа.

Але саме співпраця з Альмодоваром дозволила акторці опинитися на рівні міжнародного кінематографу та долучитися до знакових проєктів, які й сьогодні не втратили своєї популярності.

Наприклад, всесвітню славу акторці принесли головні ролі у фільмах Педро Альмодовара "Високі підбори" (1991) та "Квітка моєї таємниці" (1995), після чого у неї були ролі у значних фільмах "Життя прекрасне" Роберто Беніньї, "Криваво-червоний" Артуро Ріпштейна та "Хребет диявола" Гільєрмо дель Торо.

Маріса Паредес (фото: Getty Images)

У 1996 селебриті була удостоєна Національної кінематографічної премії Іспанії. У 1999 отримала премію Рудольфа Валентино. А у 2000-2003 роках вона очолювала Академію кінематографічних мистецтв і наук Іспанії. У 2007 уряд Іспанії нагородив акторку Золотою медаллю за заслуги в образотворчому мистецтві.

Особисте життя Маріси Паредес

У 1970-х Паредес розпочала стосунки з режисером і сценаристом Антоніо Ісасі-Ісасменді. У вересні 1975 року у пари народилася донька Марія Ісасі, яка також обрала своєю професією акторство.

Після розставання з батьком своєї доньки Маріса стала зустрічатися з кінознавцем Чема Прадо. Їхні стосуник почалися у 1983 році.