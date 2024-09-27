Померла зірка "Гаррі Поттера"

Коли померла Меггі Сміт

Про смерть актриси у спільній заяві, яку оприлюднив публіцист Клер Доббс, повідомили її сини - Кріс Ларкін та Тобі Стівенс.

Вони зазначили, що їхня мати провела останні дні свого життя в лікарні. Однак поруч з нею були її рідні та друзі.

Меггі Сміт (фото: facebook.com/harrypotter)

"Вона мирно померла в лікарні рано вранці, у п'ятницю, 27 вересня. Вона була дуже потайливою людиною, але наприкінці вона була з друзями та сім'єю. У неї залишилися двоє синів і п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї незвичайної матері та бабусі", - розповіли сини актриси.

"Ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб подякувати чудовому персоналу лікарні Челсі та Вестмінстера за їхню турботу і безмежну доброту в її останні дні. Ми дякуємо вам за всі ваші добрі повідомлення та підтримку і просимо вас поважати нашу конфіденційність у цей час", - додали вони.

Від чого померла актриса і чи страждала вона на захворювання - не повідомляється.

Але відомо, що у 1998 році акторці діагностували базедову хворобу, вона проходила курси променевої терапії та офтальмохірургії.

А у 2007 повідомлялося, що у Сміт знайшли ще й онкологію. Вона боролася з раком молочної залози, у 2009 році з'являлася інформація, що зірка зуміла здолати хворобу.

Актриса Меггі Сміт (фото: Кіноріум)

Де знімалася Меггі Сміт - біографія актриси

Зірка "Гаррі Поттера" розпочала свою кар'єру ще багато років тому. Акторка навчалася в Оксфорді, де викладав її батько. І саме там вона вперше дебютувала на сцені.

Свою першу роль у театрі вона виконала у постановці "Дванадцятої ночі", де вона грала Віолу.

У кіно актриса часто грала серйозних і навіть суворих героїнь. Однак фани любили її втілення, адже Сміт майстерно передавала емоції та вживалася у кожну роль.

Меггі Сміт в кіно

Найпопулярніші кінороботи Меггі Сміт:

"Розквіт міс Джін Броді"

"Каліфорнійський готель"

"Смерть на Нілі"

"Клуб перших дружин"

"Гаррі Поттер та філософський камінь" (а також усі наступні частини франшизи)

"Дами в ліловому"

"Джейн Остін"

"Моя жахлива няня 2"

"Аббатство Даунтон"

"Моя старенька".

Актриса у фільмі "Гаррі Поттер"

За своє життя акторка отримала чимало нагород та кінопремій. Окрім цього, у 1989 році Сміт пройшла посвяту в лицарі Британської корони та отримала можливість додавати до свого імені почесний титул "Дама-командор".

Останні роки свого життя Сміт провела без пари. З першим чоловіком Робертом Стівенсоном, від якого вона народила двох синів, зірка жила до 1975 року. А після розлучення з ним акторка вийшла за сценариста Беверлі Кросса. Разом вони жили до 1998 року, поки обранець Меггі не помер.