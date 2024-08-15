Померла зірка фільму "Щоденник пам'яті", яка страждала від хвороби Альцгеймера

Голлівудській зірці було 94 роки. Знаменитість пішла з життя у своєму будинку, у місті Індіан-Уеллс, штат Каліфорнія. Сім'я вирішила не розкривати подробиці її смерті.

Зазначимо, що нещодавно її син Нік Кассаветіс зазначив, що його мати перебуває в майже повній непритомності через хворобу Альцгеймера, яка спричинила деградацію мозку.

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Біографія Джини Роулендс

Майбутня зірка народилася 19 червня 1930 року.

Навчалась у коледжі, а потім в університеті Вісконсина та здобула акторську освіту в Академії драматичного мистецтва в Нью-Йорку.

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Її дебют на сцені відбувся в нью-йоркському "Провінстаун Плейхаузі", де вона починала працювати гардеробницею.

До кінця 1950-х років Джина грала виключно у театрі, зокрема на Бродвеї. Її дебютом у кіно стала роль за контрактом з Metro-Goldwyn-Mayer у фільмі Жозе Феррера 1958 року "Висока ціна любові".

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Роулендс вийшла заміж за актора і режисера Джона Кассаветіса, який зняв її у багатьох своїх фільмах, таких як, наприклад, "Глорія" (1980), за роль якої вона була номінована на "Оскар". Їхній спільний син Нік Кассаветіс зняв маму в багатьох фільмах, зокрема у фільмі "Зриваючи зірки".

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Одна з її ролей, що запам'яталася глядачам, - Еллі Гамільтон у фільмі "Щоденник пам'яті", який вийшов на екрани рівно 20 років тому. Її героїня страждала на деменцію і жила в будинку для людей похилого віку, де про неї піклувався чоловік. Щодня він перечитував Еллі щоденник, в якому було записано історію їхнього кохання.

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Джина Роулендс - лауреат чотирьох премій "Еммі", двох премій "Золотий глобус", а також номінантка на премію "Оскар".

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В 2015 році акторка пішла з Голлівуду і перестала зніматися в кіно.

У знаменитості залишилося троє дітей: син Нік та доньки Олександра та Зої. Олександа продовжила династію і також стала актрисою, а Зої - режисером.

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