Померла зірка "Друзів": яку роль вона зіграла у серіалі та що відомо

У 79 років пішла з життя відома американська акторка Тері Гарр, яка зіграла у культовому серіалі "Друзі" маму Фібі Буффе. Причина смерті - хвороба центральної нервової системи, розсіяний склероз.

Тері Гарр померла

Номінантки на премію "Оскар" не стало 29 жовтня, поруч із нею були її близькі і друзі. Зі своєю недугою знаменитість боролася не один рік. Останнім часом Тері зіштовхувалася із серйозними проблемами зі здоров'ям. У 2007 році їй зробили складну операцію на тлі розриву аневризми судин головного мозку.

Тері Гарр (фото: wikipedia)

Що відомо про Тері Гарр

Майбутня зірка народилася 11 грудня 1944 року в Америці, штат Огайо. Свою кар’єру вона почала з юності, хоча шлях до популярності не був для неї швидким. У 1960-х акторка з'являлася у ролі танцівниці в різноманітних стрічках та естрадних проєктах, і тоді їй вдавалося потрапляти лише у масовку, що приносило неабияке розчарування.

"Мене завжди обурювало те, що я була "масовкою", тому що в ті часи, аби працювати над мюзиклами, ви повинні були вчитися протягом 10 років, щоб бути танцівницею. І коли ти нарешті ставала танцівницею в кіно, тебе записували в масовку", - ділилася вона з журналістами.

У 1968 році Гарр здобула свою першу значну роль у фільмі "Голова", після чого її акторська кар'єра стрімко почала розвиватися. Вона з'являлася у таких фільмах, як "Розмова", "Молодий Франкенштейн", "Близькі контакти третього ступеня" та багатьох інших.

Звісно ж, одна з найяскравіших її ролей - роль мами Фібі Буффе у серіалі "Друзі". Також акторка перевтілилася у Сенді Лестер у комедії "Тутсі", і ця роль принесла їй номінацію на престижну премію "Оскар". Вона також долучилася до зйомок у фільмі "Тупий і ще тупіший".

Тері Гарр у серіалі "Друзі"

Особисте життя Тері Гарр

На початку 1980-х акторка зустрічалася з кінорежисером Роджером Бірнбаумом, а після розриву з ним зав’язала стосунки з Девідом Кіппером - лікарем, з яким її познайомила Керрі Фішер.

У 1993 році Гарр вийшла заміж за будівельного підрядника Джона О’Ніла, і в листопаді у пари народилася донька Моллі О’Ніл. Вони розлучилися в 1996 році.