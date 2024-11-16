Померла зірка "Діамантової руки", батько якої був українцем

Померла Світлана Світлична

Про смерть акторки 16 листопада повідомили росЗМІ та Telegram-канали країни-агресорки. Останні дні свого життя Світлична провела у лікарні.

Ще у 2021 році акторка скаржилася на проблеми з пам'яттю, вона помічала, що вже не завжди впізнає своїх близьких. Потім у неї діагностували деменцію, її помістили до психіатричної лікарні.

Світлична у 2012 році (скріншот)

У 2023 році у неї почалася пневмонія, а навесні цього року акторка перенесла інфаркт. Ба більше, у Світличної знайшли пухлини в мозку. Втім, лікуватися від онкології акторка відмовлялася.

Останні дні Світлична провела в ліжку, у неї почалися проблеми з легенями та нирками. Вона не могла вставати та навіть не говорила. Але перед цим встигла озвучити останнє бажання. Світлична просила, аби її не кремували, а поховали під землю.

Про російську агресію Світлична майже нічого не говорила. У 2014 році вона лише пригадувала життя в Україні, але не наважилася прямо засудити Путіна. А після 24 лютого 2022 року позиція акторки залишалася невідомою. Через проблеми зі здоров'ям вона не спілкувалася з журналістами, до того ж мала деменцію, через що не з'являлася на публіці.

Світлана Світлична (скріншот)

Чим відома Світлична

Акторка народилася в Грузії, її батько був українцем. Своє дитинство Світлична провела в Мелітополі та на Сумщині. Але потім вона вирушила в РФ, де здобула освіту та стала акторкою.

Світлична знімалася у радянських фільмах, серед яких "17 миттєвостей весни" та "Кухарка". Але найбільшу славу їй принесла роль у стрічці "Діамантова рука". Саме вона грала білявку Ганну.

Світлична у фільмі "Діамантова рука" (скріншот)

У Світличної був чоловік, але він помер у 1995 році. У шлюбі з ним акторка народила двох синів, один з яких теж помер.